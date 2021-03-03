Girdiği 41 evde 200 kişiye virüs bulaştırdı!

Sinop'ta yaşlı bir kadın 200 kişiye koronavirüs bulaştırması şaşkınlığa uğrattı. Konuya ilişkin açıklama Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Küçükdemirci'den geldi. Uzm. Dr. Küçükdemirci, yaşlı bir kadının eşinin hayatını kaybettiğini belirterek, köyde yaşayan insanların söz konusu kadını evlerinde ağırladığını söyledi. Yaşlı kadına uygulanan testin pozitif sonuçlandığını ifade eden Uzm. Dr. Küçükdemirci, bunun üzerine köyde yaklaşık 200 insanın koronavirüse yakalandığını kaydetti.

"Sadece sağlık personelinin çabası yetmez"

Uzm. Dr. Küçükdemirci, koronavirüsle mücadelede yalnızca sağlık personelinin çabasının yeterli olmayacağını belirterek, bu şekilde başarı elde edilemeyeceğini dile getirdi. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede başarılı olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Küçükdemirci, şu ana kadar çok ciddi tabloların ortaya çıkmadığını söyledi.

"Rehavet istemiyoruz"

Uzm. Dr. Küçükdemirci, koronavirüsle mücadele sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, vatandaşların asla rehavete kapılmamaları gerektiğini ifade etti. Koronavirüsün birçok kişinin ölümüne neden olduğunu aktaran Uzm. Dr. Küçükdemirci, koronavirüse karşı en iyi mücadelenin koronavirüse yakalanmamakla verileceğini dile getirdi.

"Ateşi var diye evlerinde ağırlamışlar"

Uzm. Dr. Küçükdemirci, koronavirüs döneminde vatandaşların iyi niyeti yüzünden de sıkıntıların ortaya çıkabildiğine dikkat çekerek, Sinop'a bağlı bir köyde yaşlı bir kadının eşinin vefat ettiğini ve İstanbul'dan çocuklarının cenaze için geldiğini söyledi. Cenaze töreninden sonra helvaların yendiğini ve çocukların İstanbul'a geri döndüğünü belirten Uzm. Dr. Küçükdemirci, söz konusu yaşlı kadının komşuları tarafından misafir edildiğini kaydetti. Uzm. Dr. Küçükdemirci, ateşi çıktığı için yaşlı kadını köyde bulunan herkesin birer gece ağırladığını ifade ederek, bunun üzerine söz konusu kadına yapılan test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

"41 eve girmiş"

Yaşlı kadının 41 eve girdiğini belirten Uzm. Dr. Küçükdemirci, söz konusu yaşlı kadın yüzünden yaklaşık 200 kişinin koronavirüse yakalandığını ve hayatını kaybedenlerin olduğunu söyledi.

"Birbirimizden uzak duralım"

Uzm. Dr. Küçükdemirci, vatandaşların fiziki mesafeye dikkat ederek sağlık personeline yardımcı olmaları gerektiğini kaydederken, insanların iyi niyetli olduklarını ve birbirlerine yardım etmeyi sevdiklerini ifade etti. Fakat insanların bu süreçte birbirlerinden uzak durmaları gerektiğini belirten Uzm. Dr. Küçükdemirci, koronavirüsle mücadelenin sürdüğünü ve rehavete yer olmadığını dile getirdi.

"Nefes alma güçlüğü çekiyorlar"

Uzm. Dr. Küçükdemirci, hayatını kaybeden hastaların olduğuna dikkat çekerek, iyileşen ancak yokuş veya merdiven çıkarken nefes alma güçlüğü çeken kişilerin de bulunduğunu ekledi.

Sağlık Bakanı Koca tarafından paylaşılan haritaya göre; 20-26 Şubat 2021 döneminde Sinop'ta 100 binde 160,03 vaka tespit edildi. Söz konusu şehir, çok yüksek riskli olduğu için kırmızı kategoride yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 16:14