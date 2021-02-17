Gezen tavuk yumurtasına ilişkin kritik uyarı: Normal yumurtadan farkı yok!

Türkiye'de son dönemde fahiş fiyat artışının uygulandığı temel gıda ürünlerinden biri de yumurta. Vatandaşlar, koronavirüs sürecinde doğal beslenme tarzına yöneldi. Bu süreçte en fazla talep gösterilen gıda ürünlerinden biri de gezen tavuk yumurtası oldu.

"Aynı yemle besleniyorlar"

Necmettin Çalışkan isimli yumurta üreticisi, gezen tavukların doğal beslemelerinin şart olduğunu belirterek, Türkiye'de bulunan tesislerde gezen tavukların aynı yemle beslendiğine dikkat çekti. Türkiye'de gezen tavuk tanımını karşılayan bir üretimin pek de gerçekleştirilmediğini ifade eden Çalışkan, gezen tavukların daha çok alana sahip olsalar da aynı yemle beslendiklerini yani doğal olarak tüm tavuklardan aynı ürünün çıktığını söyledi.

"Tarımsal ilaç kullanılmaması lazım"

Çalışkan, gezen tavuk yumurtası standartlarının karşılanabilmesi için bir bölgenin 5 kilometrekare yarıçapında asla tarımsal ilacın kullanılmaması gerektiğine dikkat çekerek, şu anda Türkiye'de tümüyle koruma altında olan ve asla tarımsal ilaca başvurulmayan bir bölgenin varlığından söz edilemeyeceğini dile getirdi.

Yumurtaların renklerinin tavukların ırklarına ve üretim safhalarına bağlı olduğunu kaydeden Çalışkan, beyaz yumurta veren tavukların daha çok tercih edildiğini çünkü söz konusu tavukların daha dayanıklı olduğunu belirtti. Çalışkan, beyaz yumurtaların daha düşük maliyetle üretildiğini kaydederek, kırmızı yumurtaların ise daha yüksek maliyetle üretildiğini söyledi.

"Beyaz yumurtaların gramajı daha az"

Türkiye'de yüzde 85 oranında beyaz yumurta, yüzde 15 oranında ise kırmızı yumurta tüketildiğini belirten Çalışkan, Türkiye'nin doğusunda beyaz yumurtanın, batısında ise kırmızı yumurtanın daha çok tercih edildiğini dile getirdi. Çalışkan, beyaz yumurtaların gramajının daha az olduğunu kaydederek, söz konusu yumurtaların daha çabuk kırılabildiğini söyledi.

Gezen tavuk yumurtası nedir?

Kapalı ortam dışında gezen, doğal ortamda güneş ışığını alan ve kendi yemlerini bulabilen tavukların ürettiği yumurtaya gezen tavuk yumurtası deniliyor. Büyükşehirlerde gerçek gezen tavuk yumurtasına erişmenin zor olduğu söylenebilir. Çok sayıda firmanın gezen tavuk yumurtası adını kullanarak normal yumurta satışı yaptığı biliniyor. Gezen tavuk yumurtasının fiyatı, çiftlik üretimi yumurtanın fiyatına göre 2 kat daha fazla.

Doğru şartlarda üretilen gezen tavuk yumurtası mineral, vitamin ve protein bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Söz konusu yumurtada 5 gram sağlıklı yağ, 6 gram protein bulunur. 77 kaloriye sahip olan gezen tavuk yumurtası, çinko ve kalsiyum ile B6, K, E ve D vitaminleri bakımından da zengindir. Gezen tavuklar, doğa koşullarına uygun şekilde beslenir. Doğada kendi yiyeceğini bulan gezen tavukların yumurtası tümüyle organik olur. Lutein maddesine sahip olan gezen tavuk yumurtası, böylece görme problemlerine neden olan bozuklukları azaltır. Magnezyum içeriği sayesinde migren rahatsızlığına iyi gelen gezen tavuk yumurtası, Omega-3 ve demir bakımından da zengindir.