Gerilim yükseliyor! Rusya'dan "AB ile bağlarımızı koparabiliriz" açıklaması 

AB (Avrupa Birliği), Rus muhalif lider Navalny'nin tutuklanması ve protestocuların gözaltına alınması üzerine Rusya'ya yönelik yaptırım mesajı vermişti. Almanya ve Fransa tarafından Rusya'ya yönelik yaptırım kararı gelmişti. AB (Avrupa Birliği), Rus lider Putin'in çevresine yönelik Şubat ayında seyahat kısıtlaması koyabileceğini ve söz konusu kişilerin mal varlıklarının da dondurulabileceğini ifade etmişti. AB'nin (Avrupa Birliği) bu açıklaması üzerine tansiyon yükseldi.

"İzole olmak istemesek de hazırız"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, AB'nin (Avrupa Birliği) Rus ekonomisini tehlikeye atacak yaptırımlar getirmek istemesi halinde Rusya'nın da birlik ile bağlarını koparmaya hazır olduğunu dile getirdi. Lavrov, global dünyadan izole olmaktan yana olmadıklarını ama yine de buna hazır olduklarını belirterek, barış istenmemesi durumunda savaşa hazır olunması gerektiğini aktardı.

Diplomatları sınır dışı etmişlerdi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan İsveçli, Polonyalı ve Alman diplomatlar, geçen hafta AB (Avrupa Birliği) yetkilisi Borrell'e bilgi verilmeden sınır dışı edilmişti. Bu durum Avrupa ülkelerinde büyük bir tepkiye neden olmuş, Rusya'ya yönelik yaptırım konusundaki baskılar da iyice artmıştı.

Rusya ile AB arasında gerginliğe yol açan Navalny meselesi nedir?

- 20 Ağustos 2020 tarihinde Rus muhalif lider Navalny, Sibirya-Moskova seferini gerçekleştiren uçakta rahatsızlanmıştı. Bu nedenle uçak Rusya'nın Omsk kentine acil şekilde inmişti. Omsk Hastanesi'nde tetkikler yapılmış ve Rus muhalif liderin Noviçok sinir gazı yüzünden zehirlendiği tespit edilmişti. Navalny bu nedenle tedavi için Almanya'ya yollanmıştı.

- Kendisini öldürmeye çalışsalar da bunu başaramadıklarını ifade eden Navalny, Rusya'ya dönüş yapmaya yönelik karar almıştı. Navalny, hapis cezasının şartlarına riayet etmediği gerekçesiyle Rusya'ya döner dönmez yani 17 Ocak 2021 tarihinde tutuklanmıştı. Rus muhalif liderin denetimli serbestlik süresini birçok defa ihlâl ettiği ileri sürülmüş, bu nedenle de tutuklanmıştı. Navalny'nin tutuklanması üzerine Rusya'da muhalifler sokaklara akın etmiş, çok sayıda gösterici gözaltına alınmıştı.

- Navalny, kardeşiyle beraber Almanya merkezli bir kozmetik şirketini zarara uğrattığı gerekçesiyle 2012'de başlatılan bir soruşturma neticesinde yargılanmıştı. Navalny ile kardeşinin kozmetik şirketini kendi şirketleri vasıtasıyla 50 milyon ruble zarara uğrattığı öne sürülmüş, bu nedenle iki kardeş 2014'te 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yapılan itirazlar üzerine Navalny'nin 10 ay süresince ev hapsinde kalmasına karar verilmiş, denetimli serbestlik uygulanması kararlaştırılmıştı. Kozmetik şirketi böyle bir şey yaşanmadığını söylese de Rus muhalif lidere ceza verilmişti.

- Rusya Federal Cezaevi Servisi, Navalny'nin 50'yi aşkın kez denetimli serbestlik kuralını ihlâl ettiğini bildirmişti. Savcı, Rus muhalif lidere önceden verilen 3,5 yıl hapis cezasının hayata geçirilmesini istemiş, mahkeme tarafından bu istek kabul edilmişti. Navalny'ye daha önce verilen 3,5 yıllık hapis cezası onanmış, bu cezadan 10 aylık ev hapsi çıkarılınca Rus muhalif lidere 2 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.