"Geri döneceğim" diyen Trump ofis açtı!

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) başkanlık seçimlerini kaybeden Trump, 20 Ocak 2021 tarihinde başkent Washington'ı terk etmişti. Biden'a başkanlık koltuğunu bırakan Trump, Florida eyaletine geri dönmüştü.

Siyasi faaliyetlerini sürdürecek

Reuters haber ajansı, Trump'ın söz konusu eyalette "Eski Başkan Ofisi" kurduğunu duyurdu. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bir önceki başkanının burada siyasi faaliyetlerini sürdüreceğine dikkat çekildi. Trump'ın söz konusu ofiste yazışmalarını ve basın açıklamalarını düzenleyeceği belirtilirken, aynı zamanda hem kamuoyuna yönelik etkinliklerini hem de resmî etkinliklerini buradan yöneteceği ifade edildi.

"Siyasi parti kuracak" iddiası

Amerikan medyası, Trump'ın siyasi parti kurmak için hazırlık yaptığını da ileri sürmüştü. Trump'ın kurmayı düşündüğü partiyi yakınlarına sık sık anlattığı ifade edilmişti. Trump'ın kuracağı partinin adının "Patriot Party" (Vatansever Parti) olarak belirleneceği kaydedilmişti.

"Geri döneceğim" demişti

20 Ocak 2021 tarihinde Washington'dan ayrılan Trump, Maryland Askeri Üssü'nde konuşma yapmıştı. Trump, Amerikan ordusunu tekrar inşa ettiklerine dikkat çekerek, başkanlık döneminde muhteşem projelere imza atıldığını söylemişti. Yönetiminin asla sıradan olmadığını belirten Trump, "Geri döneceğim." şeklinde mesaj vermişti. Trump, yönetimin koronavirüs sürecinden etkilendiğini ve bu nedenle seçimlerde beklenen rakamlara ulaşamadıklarını kaydetmişti. Kongre'ye teşekkürlerini sunan Trump, Kongre'nin bazı unsurlarıyla oldukça iyi çalıştığını söylemişti.

Kongre baskınından sorumlu tutulmuştu

Trump, ülkede 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen Kongre baskınından sorumlu tutulmuştu. Trump'ın başkanlık seçimlerine hile karıştığına dair yanlış ifadeler kullandığı ve seçim sonuçlarının reddedilmesi için çağrıda bulunduğu ifade edilmişti. Beyaz Saray'a yakın bir bölgede düzenlediği miting sırasında Trump'ın kendisini destekleyen kişileri Kongre'yi basmaları konusunda kışkırttığı kaydedilmişti. Trump'ın konuşmasının ardından destekçilerinden bazılarının Kongre binasına baskın düzenlediği ve bir polisin yaşamını yitirmesine yol açacak şekilde şiddet eylemlerinde bulunduğu ifade edilmişti. Trump'ın başkanlık seçimlerinin tescilini engellemek için önceki teşebbüslerinin devamı olacak biçimde davrandığı belirtilmişti. Trump'ın ülkenin güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığı, başkanlık koltuğunun barışçıl biçimde devrine karşı çıktığı ve demokrasiye zarar verdiği kaydedilmişti.

Azil maddesine onay verilmişti

Temsilciler Meclisi'nde 13 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen oylamada isyana teşvik ile suçlanan Trump'a yönelik azil maddesine onay verilmişti. Trump'ın azledilmesine ilişkin resmi dokümanın Senato yetkililerine elden teslim edildiği belirtilmişti. Yani şu anda top Senato'da. Trump'a yönelik azil davasında savcı görevini yürütecek olan Senato, Trump'ın Kongre baskınından sorumlu olup olmadığını değerlendirecek. Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm dokümanları 8 Şubat 2021 tarihine kadar teslim etmesi halinde 9 Şubat 2021 tarihinde yargılama sürecine geçilecek.

Bir daha başkanlığa aday olamayabilir

Trump'ın azledilmesi için 67 senatörden "Evet" oyunun gelmesi gerekiyor. Senato'da Cumhuriyetçilere ait 50 sandalye, Demokratlara ait 50 sandalye var. Yani 17 Cumhuriyetçi senatörün Trump'ın azli için "Evet" oyunu kullanması gerekiyor. Bu durumda Trump'a yönelik azil kararının verilmesi çok zor bir ihtimal gibi görünüyor. Fakat bir mucize olur da Trump azledilirse bir daha başkanlığa aday olmasının önü kesilebilir. Trump, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarihinde görevine son verilmesi talebiyle iki defa suçlanan ilk başkan olarak nitelendirildi.