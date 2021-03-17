Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü!

TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu, uluslararası anlaşmalardan bazılarını değerlendirmek amacıyla bugün toplandı. Söz konusu oturumda, "terör propagandası gerçekleştirdiği" gerekçesiyle 2 sene hapis cezasına çarptırılan HDP (Halkların Demokratik Partisi) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin dosya da ele alındı.

Protesto edildi

HDP (Halkların Demokratik Partisi) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Başkanvekili Celal Adan'a seslendi. Beştaş, söz konusu kararın okunmamasını istedi.

DEVA Partisi'nin kurucularından biri olan Abdürrahim Aksoy, otokrasiye karşı olduğunu belirterek, demokrasi talep ettiğini söyledi. Söz konusu protestonun ardından oturuma ara verildiği görüldü.

"Offside'a düşürmeyin!"

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Grup Başkanvekili Engin Altay, oturumun yeniden başlatılması üzerine yaptığı açıklamada, Enis Berberoğlu kararını anımsattı. Altay, TBMM'nin (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yeniden "offside'a düşürülmemesi" gerektiğini söyledi.

Milletvekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu hakkında verilen karar, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) okundu. Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik karar verildi.

Sandalye sayısı azaldı

Türkiye'de 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimler kapsamında parlamentoya giren HDP (Halkların Demokratik Partisi) Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği ile HDP (Halkların Demokratik Partisi) Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in milletvekilliği de önceden düşürülmüştü. Adnan Selçuk Mızraklı, Ayhan Bilgen ve Bedia Özgökçe Ertan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler kapsamında belediye başkanı olarak seçilmeleri üzerine milletvekilliği görevinden istifa etmişlerdi.

Böylece HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sahip olduğu sandalye sayısı 55'e geriledi.

"Ayrılmıyorum"

TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yaşanan tartışmaların ardından oturuma ara verildiği görüldü. Milletin vekili olduğuna dikkat çeken Gergerlioğlu, tamamen hukuk dışı bir durum yaşandığını iddia etti. Gergerlioğlu, Genel Kurul'dan ayrılmayacağını belirterek, hiçbir yere gitmediğini söyledi. Boyun eğmeyeceğini kaydeden Gergerlioğlu, kendisinin 90 bin vatandaş tarafından verilen oylarla TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) geldiğini ifade ederek, prosedür olarak milletvekilliğinin düşürüldüğünün iddia edildiğini söyledi.

"Berberoğlu döndü"

Gergerlioğlu, AYM (Anayasa Mahkemesi) kararının beklenmesi gerektiğini ifade ederek, Berberoğlu'nun geri döndüğünü, kendisinin de mutlaka geri döneceğini söyledi. Bunu bilinmesine rağmen milletvekilliğinin düşürüldüğünü aktaran Gergerlioğlu, yapılan tüm hukuksuz eylemleri, çıplak aramaları ve ihlâlleri iktidarın yüzüne vurduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK ile FETÖ'nün propagandasını yapan Gergerlioğlu, FETÖ tarafından ortaya atılan "çıplak arama" iddialarını sık sık gündeme getirmeye başlamıştı. Gergerlioğlu, terör örgütü PKK'nın şiddet içerikli eylemlerini teşvik etmeye yönelik paylaşımlarda bulunmuştu. Söz konusu isim, Türk bayrağı ile terör örgütü PKK'ya ait paçavranın yan yana bulunduğu bir fotoğraf paylaşmıştı. Gergerlioğlu, terör örgütü PKK'nın "devletin adım atması durumunda barışın bir ay içerisinde geleceğine" dair ifadelerini paylaşmış, söz konusu çağrının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini kaydetmişti.

Terör örgütü PKK'nın ağzından verilmiş bir haberin linkini paylaşan Gergerlioğlu'na tepki gösterilmişti. Bu paylaşımı nedeniyle Gergerlioğlu hakkında tahkikat başlatılmış ve terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle kendisine 2 sene 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi de bu cezayı onamıştı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 16:42