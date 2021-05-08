Genelgeye Göre Pazarlar Kuruldu

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilmiş olan genelge kapsamında açılan pazar yerlerinde salgın kurallarına uygun bir şekilde vatandaşlar alışverişlerini yaptı. Ülkenin önde gelen tatil bölgelerinden biri olan Erdemli'de bazı yerlerde yoğunluk yaşansa da Kız Kalesi Mahallesi'nde pazar yeri çok dolu olmadı. Genelgeye göre kurulan pazar yerlerine gelen tatilciler, ise pazar yerinde yalnızca bir esnaf karşıladı ve pandemi kurallarına uygun bir şekilde davranıldı.

Erdemli Belediyesi, Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli ilçe emniyet müdürlüğü ve Erdemli ilçe jandarma komutanlığı koordinesinde açıldığı öğrenilen pazar yerlerinde tedbirler salgın korona virüs kurallarına uygun bir şekilde alındı ve pazarcı esnafları yerlerinde bulundu. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli ilçe emniyet müdürü Barış Murat Başol ve Erdemli ilçe jandarma komutanı Erhan Erdoğan vatandaşlara ve esnafa ziyaretlerde bulundu. Kurulan pazar yerlerinde alınan tedbirlerin yerinde incelendiği dikkatleri çekti.

Yapılan incelemelerde kontrollü bir şekilde vatandaşların alışverişlerini yaptıkları bazı yerlerde yoğunluk görülse de tatil bölgesinde pazar yerlerinin boş olduğunu açıklayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, pazarcıların ürünlerinin satamama endişesini kapıldığını görüyoruz, şeklinde açıklamalar yaptı. Ertesi gün ise pazar kurma imkanları yok diyen Erdemli Belediye Başkanı, Erdemli'de 11 pazar yeri olması sebebiyle bugün kuran pazarcı esnafı yarın Kargıpınar'da kuruyordu ve ertesi günü ise Çeşmeli'ye gidiyordu, şeklinde ifadeler kullandı. Açıklama sırasında almış oldukları ürünlerin tüketilmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, 1 hafta boyunca yaş sebze ve meyvenin satılmaması durumunda ise çürür ve zarar eder, dedi. Pazarcı esnafına çokta rağbet gösterilmediğini görüyoruz, şeklinde açıklamalar yapan Tollu, gelen esnaflarımızın kazançlı bir şekilde çıkarttıklarını görüyoruz ve tatil bölgelerinde tatilcilerin tamamı yazlıklarına giriş yapmadı dedi.