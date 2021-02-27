Genç Kadın Ailesinden Korktuğu İçin Bebeğini Ölüme Terk Etmişti! O Annenin Cezası Bugün Belli Oldu

2018 yılında hepimizi üzen kan dondurucu bir olay yaşanmıştı. Yeni doğmuş bir bebeği kendi öz annesi ölüme terk etmişti! O anne hakkında ise karar bugün belli oldu! İşte ayrıntılar haberimizde…

2018 yılında Sultangazi bölgesindeki evinde doğum yapan genç kadın Özge Ö. hakkında dava kararı bugün belli oldu.

PSİKOLOKİM BOZUK

Genç kadın ise 2018 yılında gerçekleşen olayı bilerek yapmadığını o an kendinde olmadığını iddia etti. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ifade veren 22 yaşındaki genç kadın o zaman da kendinde olmadığını şu an da psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti.

ÇOK PİŞMANIM

Genç kadın o dönemde hamileliğinden ailesine bahsetmediğini ve ailevi sorunları olduğundan bahsetti. Olay gerçekleştiği zamanlar sadece 17 yaşında olan genç kadın o zaman sağlıklı düşünemediğini ve korktuğunu açıkladı.

Ailesinin onu reddedeceğinden korktuğunu açıklayan genç kadın pişman olduğunu söyledi. Farklı şeylerden dolayı korktuğunu ifade eden kadın hastanede her şeyi anlattığını fakat işin işten geçmiş olduğunu açıkladı.

Pişman olduğunu söyleyen geç kadın tahliyesini ve beraatını istedi.

SANIĞIN AVUKATI: DURUMUN VEHAMETİNDE OLACAK YAŞTA DEĞİL

Genç kadının avukatı ise olayın bilerek ve isteyerek olmadığını olay gerçekleştiği zaman genç annenin olayı kavrayacak yaşta olmadığını belirtti. Prematüre doğan bebeği sıcak tutması gerektiğini bilemeyecek yaşta olduğu belirtilen genç kadının da tahliyesi ve beraatı istendi.

MÜEBBET HAPİS

Mahkeme ise genç kadını önce çocuk olan alt soyu bilerek öldürme suçundan müebbet veri fakat daha sonra sanığın samimi beyanları ve pişmanlığı nedeniyle ceza 25 yıla indirildi.

Bebek ise yapılan otopsi sonucuna göre canlı doğmuştu. Fakat göbek kordonun bağlanmaması, çıplak olarak kalması ile hipotermi yaşaması son olarak da annenin uyuşturucu alması ve bunun bebeğe de geçmesi sonucunda bebeğin ölmüş olabileceğine yer verildi.