Geert Wilders Karikatür Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Terörist Dedi

Hollanda'nın aşırı sağcı milletvekili Geert Wilders son yaptığı paylaşımla dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan paylaşımda terörist ifadesi kullanılması tepki uyandırdı. Yapılan paylaşım sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret suçuyla Geert Wilders hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Geert Wilders Ne Dedi?

Hollanda Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders dün sosyal medya hesaplarından aşağıdaki görseli paylaşarak açıklama bölümüne Terörist yazmıştı.

Dünya basınında geniş yankı bulan görselde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir tarafında Türk Bayrağı diğer tarafından IŞİD bayrağı bulunuyor. Görselin açıklama bölümünde ise Terörist ifadesi yer aldı. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından birçok Türk sosyal medya kullanıcısı Geert Wilders profiline giderek yorumlara tepkilerini yazdılar.

Yapılan paylaşımın ardından Fahrettin Altun: "Wilders ve etrafındaki Neonazi güruhunun tek bir kelimesinin bile anlam ifade etmediğini", "asıl tehlikenin Avrupa'daki ılımlı ve sorumluluk sahibi görünen hükümetler ve siyasi karar alıcıların buna destek verdiği izlenimi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Embesil" açıklamasıyla Wilders'in fotoğrafını paylaştı.