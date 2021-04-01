Gece Yarısı Doğal Gaza Zam!

BOTAŞ yayımladığı nisan ayı satış tarifesinde nisan ayı için doğal gaza %1 zam yaptı. Önceki aylarda da yüzde %1’er zam yapan şirket, her ay zamma gidiyor. Nisan ayı tarifesine konu tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı yüzde bir artışla 1000 metreküp doğalgaz için bin 303 olurken; ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için de yine yüzde bir satış gider 1457 lira olarak uygulanacak.

BOTAŞ internet sitesinde, yılın 4. ayı olan nisan ayına ilişkin yeni tarife tablosunu yayımladı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş, 2021 yılın ilk ayından itibaren toplamda %4 zam yaptı.

BOTAŞ internet sitesinde nisan ayına ilişkin olarak yayımlanan tarife tablosuna göre, nisan ayı için yüzde bir zam yapılırken tüketiciler için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan satış fiyatı, geçtiğimiz ay mart ayına göre yüzde bir artış uygulanacak. Bin metreküp doğalgaz için 1303 lira, icarethane , sanayi ve elektrik üretim santralleri için yüzde bir artışa gidilerek 1457 TL olarak belirlendi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma a.ş, doğal gaz fiyat tarife tablolarını aylık olarak kendi sitesinden açıklıyor. Şirket geçtiğimiz ocak-şubat-mart ayında da doğalgaz tarifesine yüzde bir zam yapılmıştı.

Toplamda 2021 yılının başından beri % 4 zam yapılan doğal gaz, vatandaşın cebini yakıyor. Isınma, ocak, sıcak su gibi evin temel ihtiyaç gereksinimlerine karşıladığımız doğalgaz her geçen ay yüzde bir zam ile vatandaşın cebini zorluyor. Soğuk kış günlerin bitimine az bir süre kalsa da günlük zorunlu olarak kullanılan, ocak ve sıcak su kullanımı için doğalgaz zammı yine vatandaşın cebini yakacağa benziyor. Aylık olarak düzenli bir şekilde zam yapılan doğal gaz eğer böyle giderse yıl sonunda toplamda %12'ye varan zam oranını görecek. Vatandaşlar bu durumdan oldukça muzdarip.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 00:26