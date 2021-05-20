Gazze’de Doktor ve Ailesi İsrail'in Hava Saldırılarında Hayatını Kaybetti

İsrail tarafından pazar gününde Gazze Şeridi’nde bulunan 4 katlı binada yapılan saldırı sebebiyle tecrübeli Doktor Ayman Ebu Al Ouf ve doktorun ailesinden 12 kişi de enkaz altında kalarak olay yerinde can verdi. İsrail uçaklarının uyarıda bulunmadan vurmuş olduğu 4 katlı bina yapılan saldırıda vefat eden dahiliye uzmanı doktorun arkadaşları “Gazze için büyük bir kayıp” şeklinde yorumlarda bulundu. İsrail tarafından yapılan saldırılar sebebiyle hayatını kaybeden doktorun korona virüs yoğun bakım servisinde görevli olduğu bilgisine ulaşıldı. Gazze Şeridi’nde bulunan en büyük hastanenin dahiliye bölümünün başında bulunan doktor, bölgedeki korona virüs vakaları tedavisinde büyük bir sorumluluk üstlenmişti fakat saldırılar sebebiyle hayatını kaybetti. Uyarı yapılmadan vurulan 4 katlı binada can veren tecrübeli doktorun hekim arkadaşları, vefat eden doktor hakkında 3-4 kişiye bedel bir yük üstlendiği hakkında açıklamalar yaptı.

İsrail tarafından yapılan hava saldırısında yaşadıkları bina yerle bir oldu ve tecrübeli doktorun annesi, babası, eşi, 12 yaşındaki kızı ve 17 yaşındaki oğlu da binada hayatını kaybetti. Korona virüs hastalarının tedavisinde önemli bir rol üstlenen doktor Ayman’ın yakın arkadaşı ve eski çalışma arkadaşı bazı açıklamalarda bulundu ve doktor Ayman'ı da tanıdıkları için kişisel olarak kendi adlarına büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, doktor Ayman’ın hem hastaları ve hem de öğrencileri için de çok büyük bir kayıp ile karşı karşıya oldukları hakkında yorumlar yapıldı.

Dr. Ayman dahiliye uzmanı olarak çalışıyordu ve korona virüs vakalarına müdahale eden önemli bir rol üstlenmişti. Durumu ağır olan hastaların yatırıldığı yoğun bakım servisinin başında bulunan Dr. Ayman, bölgede az sayıda bulunan göğüs hastalıkları uzmanlarının üç dört katı bir görev üstlenmişti. Bunun yanı sıra, saldırıda hayatını kaybeden doktorun iki tıp Fakültesinden de öğrencilere ders verdiği bilgisine ulaşıldı. Yakın arkadaşı vefat eden doktor hakkında onun gibi nitelikte birine sahip olmak adına en az 10-15 senelik bir eğitim gerektiğini söyledi. Bununla birlikte, vefat eden doktorun hayatını başkalarına yardım etmeye, hastaları iyileştirmeye ve yeni bir doktor kuşağının eğitimine adadığı ifade edildi. İsrail tarafından yapılan hava saldırılarda can veren doktorun yakın arkadaşı, Doktor Ayman ile ilgili olarak onun hayatında gördüğü en merhametli ve en iyi kalpli kişi olduğunu açıkladı.