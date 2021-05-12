Gazze’de 14 Çocuk Yaşamını Yitirdi! Gerilim Devam Ediyor

Sahil Güvenlik güçleri tarafından Gazze'ye düzenlenen hava saldırıları sebebiyle Hamas'ın askeri liderlerinden bazılarının öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Konu ile ilgili olarak Hamas ise İsrail'in yapmış olduğu açıklamalar ardından Aşdod kentini hedef alan 50 roket saldırısı düzenlendiği bilgisini verdi. Kenti hedef alan 50 roket saldırısı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı da konu hakkında bir bilgilendirme açıklaması paylaştı. Roket saldırıları ile birlikte Pazartesi gününden bugüne kadar İsrail polisinin düzenlemiş olduğu saldırılarda 14'ü çocuk olmak üzere 53 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Bunun yanı sıra 300'den fazla kişinin de yaralandığı bilgisi verildi. Konu ile ilgili olarak İsrail Savunma Bakanı da açıklamalarda bulundu ve ülkesin, vatandaşlarını koruma hakkı ve görevine yönelik olarak yapılan hiçbir eleştiriyi kabul etmeyeceğini dile getirdi. Daha önceden ise İsrail hükümeti tarafından yapılmış olan açıklamada roket saldırıları sonucunda 6 İsraillinin öldürüldüğü tespiti gerçekleşmişti. ,İsrailli yetkililer ise 38 saat boyunca 1000 den daha fazla sayıda roket saldırısı düzenlendiğini söyledi.

İsrail güvenlik güçlerinin yapmış olduğu saldırılar ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yaşananların topyekün bir savaşa dönüşebileceği hakkında bir uyarı gerçekleştirdi. Konseyin bugün olağanüstü toplanacağı ifade edilirken gerginliğin tırmanmış sebebi ile Birleşmiş Milletler Ortadoğu barış süreci özel koordinatörü de bir uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ise devam eden şiddet sebebiyle derin bir kaygı içerisinde olduğunu söyledi. Gazze'nin İsrail topraklarına atmış olduğu yüzlerce roketin çok büyük bir kısmının havada imha edildiği anlaşıldı ve demir kubbe hava savunma sistemi roketlerinin 2 kişinin ölümüne yol açtığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

İsrail saldırıları hakkında ilk roket saldırıları ardından Gazze’de en az 150 sivilin vurulduğu bilgisine ulaşıldı. Hafta sonu ve sonrasında Pazartesi sabahı da devam eden olaylar sebebi ile Filistinlilerin molotofkokteyli ve taş ile, İsrail polisinin ise göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazyikli su kullandığı olayda yüzlerce kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.