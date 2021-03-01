Gazeteciler, Beyaz Saray'a girebilmek için 170 dolar ödeyecek!

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Beyaz Saray'a girenlere koronavirüs testleri mecburi olarak uygulanıyor. Biden yönetimi, basın mensuplarından bunun için ücret talep edilmesine yönelik bir karar aldı. Gazetecilerin koronavirüs testi için 170 dolar ödeyeceği öğrenildi.

"Testler bütçeye yük oldu"

Beyaz Saray şu ana kadar koronavirüs testi ücretlerini kendisi karşılamıştı. Fakat Beyaz Saray'a çok sayıda basın mensubu girdiğine dikkat çekilerek, bir senedir ücretsiz test yapılması nedeniyle bütçenin ciddi bir yük altında olduğu ifade edildi. Bu nedenle Beyaz Saray, basın mensuplarının test yaptırmalarının ve bunun için para ödemelerinin zorunlu olduğu belirtildi. Böylece ana akım medya ve alternatif medya dâhil olmak üzere tüm medya kuruluşları tarafından hükümete koronavirüs testiyle birlikte 10 binlerce dolar verileceği kaydedildi.

Karar eleştirildi

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından yapılan açıklamada söz konusu karar eleştirildi. Açıklamada, küçük medya kuruluşlarının 170 dolar veremeyeceği ifade edildi. Dernek mensuplarından biri, Beyaz Saray'a ilişkin yayın gerçekleştirebilmek için "gelir testi" yapılacağını söyledi. Söz konusu kişi, hiçbir federal kurum tarafından koronavirüs testi için ücret alınmadığını dile getirdi.

Koronavirüs testi için talep edilen ücret büyük medya kuruluşlarını da sıkıntıya sokabilir çünkü televizyon kanalları tarafından Beyaz Saray'a 8'er kişiden oluşan ekipler yollandığı biliniyor. Böyle bir ekipten alınacak test ücreti 1.360 dolara tekabül ediyor. Beyaz Saray'da medya kuruluşlarının toplam varlığı, pandemi sebebiyle günlük 80 kişi olarak belirlendi.

Yemek için de para veriyorlar

Beyaz Saray'a ilişkin yayın gerçekleştirmek için farklı ödemeler yapılıyor. Basın mensupları, başkan ile Air Force One'da bulunmak, ziyaretlerine katılım göstermek ve yemek yemek için para ödüyorlar.

Güvenlik ve sağlık masraflarını Beyaz Saray karşılıyor. Yeni kararla birlikte bu istisna da bozulabilir.

ABD koronavirüs tablosu

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) şu ana kadar 29 milyon 255 bin 365 vaka tespit edildi. Söz konusu ülkede şu ana kadar koronavirüs kaynaklı 525 bin 778 can kaybı gerçekleşti. ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) 1,9 trilyon dolar değerindeki koronavirüs paketine onay verilmişti. Söz konusu paketle birlikte ailelere toplam 1 trilyon değerinde yardımda bulunulacağı ifade edilmişti. Tüm vatandaşlara 1.400'er dolar verileceği belirtilmişti. Koronavirüsle mücadele faaliyetlerine 415 milyar dolar ayrılacağı, küçük ölçekli işletmelere de 440 milyar dolar verileceği kaydedilmişti.