Gazeteci Hakan Aygün’e 7 Ay 15 Gün Hapis Cezası

Muğla’nın Bodrum ilçesinde “halkı düşmanlık ve kine tahrik veya aşağılama” ve “kamuoyunun bir kesimi tarafından benimsenmiş olan dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından yargılanmakta olan gazeteci Hakan Aygün hakkında 7 ay 15 gün süreli olan hapis cezası hükmü ertelendi.

Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesinde gazeteci Hakan Aygün hakkında karar duruşması gerçekleşti. Duruşmaya, tutuksuz yargılanmasına karar verilen Hakan Aygün ve Aygün’ün avukatı birlikte katıldı. Aygün’ün savunması istenmiş idi, önceki savunması tekrar edilerek beraati talep edildi. mahkeme heyeti ise Hakan Aygün’ün halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraat edilmesine karar verdi. Bunun yanı sıra, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 günlük süreli olarak hapis cezasına hükmedildi. Gerçekleşen duruşma sonunda mahkeme, hükmün geri bırakılması konusunda karar kıldı. Konu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Sosyal medya gerekçe gösterilerek gazeteci Hakan Aygün hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusu yapılmıştı. Yapılan suç duyurusu sonrasında hakkında yakalama kararı çıkartılan Hakan Aygün’ün, Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde 3 Nisan 2020 tarihinde gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Gazeteci Hakan Aygün ise yaşanan bu olay karşısında sosyal medya hesabının kendi adını taşıdığını ancak ilgili paylaşımların şahsı tarafından yapılmadığını ifade etmişti. Sıkıntılı paylaşımların kendisi tarafından yapılmadığını söyleyen gazeteci Hakan Aygün hakkında hükmün geri bırakılmasına karar verildi. Hakkında çıkartılan yakalama kararı sonrasında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçu ile gazeteci tutuklanmış idi. Bunun yanı sıra, gazeteci Hakan Aygün’ün, geçtiğimiz sene 2020’de 6 Mayıs tarihinde gerçekleşen duruşmada tutuksuz yargılanarak serbest bırakılmasında karar verilmiş idi. Bu duruşma 6 Mayıs tarihinde yaşanmış ve Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.