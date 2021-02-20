Gates, koronavirüs konusunda liderleri suçladı: Bu bir trajedi!

Bill Gates, uzun süredir koronavirüse karşı açıklamalarıyla gündemde. Son olarak mutasyonlu koronavirüse karşı aşının üçüncü dozunun da vurulmasının gerekli olabileceğini kaydeden Gates, şimdi de koronavirüsün tüm dünyaya yayılması konusunda dünya liderlerini suçladı. Gates, koronavirüsün dünya genelinde yayılmasını engelleyemedikleri için tüm liderleri kınadı.

"Adımlar zamanında atılmadı"

Koronavirüsün kontrol altında tutulması için dünya liderleri tarafından gerekli adımların zamanında atılmadığına dikkat çeken Gates, bunun bir "trajedi" olduğunu ifade etti. Gates, koronavirüs sürecinde birçok eksiklik yaşandığını ve trilyonlarca dolarlık zarar edildiğini belirterek, bunun yeniden gerçekleşmemesi için mutlaka yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

"Aşıların dağıtımı konusunda eşitsizlik var"

Koronavirüs aşılarının üretilmesinin önemli olduğunu kaydeden Gates, yine de hala birçok problemle karşı karşıya olunduğunu dile getirdi. Gates, aşıların dağıtımı konusunda ciddi oranda eşitsizliğin mevcut olduğunu ifade etti.

"Üçüncü doz çağrısında bulunmuştu

Gates, koronavirüs aşılarına ilerleyen dönemde güç kazandırılmasının gerekebileceğine dikkat çekmiş, bu aşıların bir veya iki değil, "üç doz" halinde yapılabileceğini söylemişti. Mutasyonlu koronavirüs karşısında şu anki aşıların kapasitelerinin artırılması, eldeki aşıların üç doz halinde yapılması ve koronavirüs aşılarında değişiklik yapılması gibi konularda tartışmaların başladığını kaydeden Gates'in Güney Afrika'da çok sayıda aşı çalışmasına destek verdiği biliniyor. Gates, mutasyonlu koronavirüslere karşı hem Novavax aşısının hem de Johnson&Johnson aşısının etkisinin az olduğunu belirterek, Oxford-AstraZeneca aşısının da diğerlerine göre daha az koruma sağladığını ifade etmişti.

"Aşı karşıtlarına ilişkin bir çözümüm yok"

Koronavirüs aşılarına karşı olanları "deli" olarak gören Gates, bunun nasıl durdurulacağının ise hala kesinlik kazanamadığını dile getirmişti. Gates, koronavirüs aşılarına karşı olan insanlara ilişkin hala bir çözüm bulamadığını söylemişti.

"İklim değişikliği ve biyoterörizm daha tehlikeli"

İklim değişikliği ile biyoterörizmin koronavirüsten daha büyük bir tehlike olduğuna dikkat çeken Gates, koronavirüs konusunda çözüm bulmanın iklim değişikliği konusunda çözüm bulmaktan daha kolay olduğunu söylemişti. Gates, 21'inci yüzyılın bitimine kadar iklim değişikliği nedeniyle yılda 5 kattan daha fazla can kaybı gerçekleşebileceğini ifade etmişti. Teröristlerin kitlesel saldırılarda kullanmak üzere biyolojik silahlar üretebilme ihtimaline değinen Gates, bunun koronavirüse kıyasla çok daha büyük çaplı maddi hasarlara ve daha fazla ölüme neden olabileceğini söylemişti. Gates, pandemilerin asla durdurulamayacağına da dikkat çekmişti.

Gates hakkında komplo teorileri ortaya atılmıştı

Gates, koronavirüsün başlangıcında yaptığı bir açıklamada, kimlerin koronavirüsü atlattığı, kimlere test uygulandığı ve kimlere aşı yapıldığı konusunda dijital sertifikaların oluşturabileceğini söylemişti. Bunun üzerine sosyal medya platformlarında Gates'in koronavirüsü bilerek ortaya çıkardığı ve insanlara mikroçip yerleştirmek istediği hakkında garip iddialar ortaya atılmıştı. Gates ise söz konusu komplo teorilerini şaşırtıcı bulduğunu söylemişti.