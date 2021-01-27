Gates'e "İnsanlara mikroçip mi yerleştireceksin?" diye soruldu!

Koronavirüs insanlar arasında ciddi bir korku yaratmış durumda. İnsanlar artık koronavirüs aşılarından bile korkar hale geldi. Sosyal medya platformlarında oldukça ilginç komplo teorileri paylaşıldı. Söz konusu teorilerden biri de Bill Gates ve Anthony Fauci ile ilgili.

"Mikroçip yerleştirecekler" iddiası

Microsoft'un kurucusu olan Gates ile ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) sağlık yetkilisi Fauci'nin, insanların üstünde kontrol sağlamak için koronavirüsü ortaya çıkardıkları iddia edildi. Söz konusu iki ismin, koronavirüsten maddi yarar sağlamayı hedefledikleri ve aşılarla birlikte insanlara mikroçip takmayı istedikleri ileri sürüldü. Bazıları bu komplo teorilerine gerçekten inanırken, bazıları da esprili bir dille bu konuda paylaşımlarda bulundular.

"Bunun korkuyla ilgisi var"

Reuters haber ajansına konuşan Gates, söz konusu komplo teorilerine koronavirüsün meydana getirdiği korkunun yol açtığını ifade etti. Gates, sosyal medya platformlarının günümüzde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, söz konusu teorilerin bu yüzden iyice yayıldığını söyledi.

"Şaşırdım"

Kendisi hakkındaki komplo teorilerine inanılması nedeniyle oldukça şaşırdığını dile getiren Gates, söz konusu teorilerin kısa bir zaman içerisinde sona ereceğini umut ettiğini aktardı. Gates, korovnavirüsün insan davranışları üstündeki etkilerinin araştırılması ve bu etkilerin azaltılması için neler yapılabileceğine bakılması gerektiğini belirtti.

Gates, eşiyle beraber kurduğu vakıf aracılığıyla koronavirüsle mücadele için en az 1,75 milyar dolar tahsis etmişti.

Gates hakkındaki komplo teorisi nasıl ortaya çıkmıştı?

Dünya genelinde en fazla yayılan komplo teorisi Gates'in aşılar aracılığıyla insanlara mikroçip yerleştireceğine ilişkin teori olmuştu. Fakat "aşı mikroçipi" denebilecek bir şeyin var olmadığı biliniyor. Gates'in ilerleyen süreçte böyle bir proje düşündüğüne ilişkin herhangi bir delil de bulunmuyor. Bu komplo teorisi, Gates'in verdiği bir mülakatın ardından ortaya atılmıştı.

Gates, kimlerin koronavirüsü atlattığına, kimlere test uygulandığına ve kimlere aşı yapıldığına dair dijital sertifikaların oluşturulabileceğini ifade etmiş ama mikroçiplerden hiçbir şekilde söz etmemişti. Bunun üzerine sosyal medya platformlarında Gates'in pandemi ile mücadele kapsamında mikroçip kullanacağına dair bir yazı yayılmaya başlamıştı. Söz konusu yazıda, özel bir mürekkebin enjekte edilmesiyle birlikte insanların aşı bilgilerinin deri yüzeyinde muhafaza edilebileceği ileri sürülmüştü.

Halkın yüzde 28'i inanmıştı

Ana Jaklenec isimli bilim insanı, söz konusu teknolojinin henüz hayata geçirilmediğini, bu nedenle insanların takip edilmesine veya şahsi verilerine erişilmesine yol açamayacağını ve bu tarz verilerin kayıt altına alınamayacağını ifade etmişti. ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) yaşayan insanların yüzde 28'inin bu komplo teorisine inandığı tespit edilmişti. Cumhuriyetçilerin yüzde 44'ünün Bill Gates hakkındaki bu komplo teorisine inandığı ortaya çıkmıştı. Gates'in insanlara mikroçip yerleştirmeyi hedeflediği ise hala sosyal medyanın zaman zaman gündeminde yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021, 15:31