"Gara" turnusol, "CHP" süzme faşist amorf!

15 Temmuz işgal girişimi gecesi illerin meydanlarında Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu, hukuki zemine kavuşturma hamlesinin ise 3 yıl önce gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin bütünlüğü, birliği ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası, en hasbi, en onurlu ittifakı olduğunu kaydederek, tarihî mücadelede Cumhur İttifakı'nın rolünün çok büyük olduğunu, nice saldırılara da Cumhur İttifakı'nın karşılık verip boşa çıkardığını ifade etti.

CHP'nin içinde bulunduğu zoraki ittifak!

CHP'nin ise bir yanına bölücü terör örgütü PKK'nın güdümündeki partiyi, öteki yanına millî ve yerli hassasiyetlere sahip çıktığı umut edilen diğer partiyi alarak ilerlediğini, böylesine zoraki bir ittifak içinde Türkiye'nin ve Türk milletinin beraberlik ve birliği konusunda bir anlayış birliği bulunamayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de, küresel saldırılara karşı ülkesinin yanında yer alma erdeminin hiç görülemeyeceğini, çünkü dışarıdan üflenen suflelerin muhalefet kılıfına bürünerek dillendiren bir heyulanın olduğunu söyledi.

CHP, süzme faşist ve amorf* bir yapı!

Milletin tek parti döneminden bu tarafa CHP'nin ciğerini çok iyi bildiğini, CHP'nin içinde kesinlikle demokrasinin D'sinin bile olmadığını kaydeden Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin süzme faşist bir parti olduğunu, CHP'nin içinde 'Kalkınma'nın olmadığını, milletin işine yarar hiçbir işe yaraşmadığını, CHP'de 'adalet', 'millî ve yerli hassasiyet' namına hiçbir şey bulunmadığını belirterek, "Çünkü CHP duruşunu Türk milletine göre değil, getirilip önüne konan senaryoya göre belirler. CHP, tecavüz, taciz, hırsızlık ve yolsuzluk vukuatlarıyla yüzleşemeyecek kadar kibir bataklığının içine gömülmüş bir partidir. CHP kayıp partidir. CHP hakiki siyasi parti olmaktan tamamen çıkıp heyula durumuna dönüşmüş amorf bir yapıdır. Uzaklara gitmeye gerek yok. Sadece yağan yağmur ve kardan sonra CHP'li belediyelerin yönettiği kentlerdeki manzaralara bakmak yeterlidir. CHP demek çöp demektir, CHP demek çamur demektir, CHP demek çukur demektir, CHP demek susuzluk demektir, CHP demek hırsızlık ve yolsuzluk demektir." şeklinde konuştu.

Gara şehitleri

Gara'daki 13 şehidin bile CHP'yi utandırmaya yetmediğini, hatta kalkıp suçu hükümete ve şahsına yıkmaya çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "Gara'daki 13 insanımızı kaçıran, 6 senedir alıkoyan kim? Biz bu süre içinde taş demedik, dağ demedik, operasyonlarımızı yaptık, bunun mücadelesini yürüttük. Bakanlarımız Hulusi Akar ile Süleyman Soylu makamlarına kadar gidip her şeyi onlara anlattılar. 'Ne soracaksanız buyurun sorun' dediler. Biz bu kadar şeffaf, açık, net olarak her şeyi ortaya koyarken siz ne kadar yüzsüzsünüz ki bu kadar çabadan sonra hâlâ saldırmakta ısrar ediyorsunuz. Bilin ki, AK Parti iktidarı ve Cumhur İttifakı, sizin kol kanat gerdiğiniz teröristleri inlerinde bitirecektir" dedi.

Gara turnusol* oldu

"13 evladımızın katledilmesini de bize yıkacak kadar alçaklaştılar, alçaldılar. Bunları cibiliyeti bozuk." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kalkıp 'Biz ne yapık?' diyorlar. Ne yapacaksınız? Teröristlerle birlikte yürüdünüz. PKK'dan FETÖ'ye kadar her türlü teröristleri savunmak adına il başkanlarına kadar seferberlik ilan eden sizsiniz. Sınır ötesi harekâtları eleştiren, 'yapamazsınız, gidemezsiniz' diyen sizsiniz. 'YPG terör örgütü değildir' diyen sizsiniz. Gara, Türkiye'de kimin nerede durduğunun göstergesi olması açısından turnusol olmuştur."

Amorf nedir?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP amorf bir yapıdır" ifadesi sonrası "Amorf nedir?" sorusu akıllara geldi.

Amorf, kendine has hiçbir şekli, biçimi, şemali olmayan nesne anlamında kullanılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, CHP'nin kendine özgü bir yapıya sahip olmadığını, dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kılıfına bürünerek dillendiren bir heyula olduğunu ifade etmişti.

Turnusol nedir?

Bir kimya terimi olan turnusol, bazı bitkilerden sağlanan mavi renkte boya maddesi. Esasen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "turnusol" ile kast ettiği "turnusol kağıdı". Çünkü turnusol kağıtları, kimyada kullanılan önemli ayıraçlardan bir tanesi. Çözeltilerdeki bazları ve asitleri ayırt etmekte kullanılan turnusol kağıtları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugünkü Grup Toplantısı'nda "ayırt edici, ayrıştırıcı" benzetmesiyle kullanıldı.

Erdoğan, "Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesi" olayının bir turnusol kağıdı hükmü gördüğünü ve kimin zihniyetinin ne olduğunu ayrıştırıp ortaya koyduğunu vurgulamıştı.