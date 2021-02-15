Gara Şehidinin Cenazesinde Olay Çıktı!

Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinden, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Er Sedat Sorgun’un cenaze töreninde gergin dakikalar yaşamda. Er Sedat Sorgun’un yakınları, bir parti tarafından gönderilen çelengi parçalamaya çalıştı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından gönderilen çelenk şehit yakınları tarafından parçalanmaya çalışıldı. Irak Kuzeyinde yer alan gara bölgesinde esir tuttukları vatandaşlarımıza kalleşçe şehit eden teröristler, 6 senedir ellerinde tuttukları Er Sedat Sorgun'u Şehit ettiler.

2015 yılında Van'da vatani görevini sürdüren Er Sedat Sorgun’un Şanlıurfa'da bulunan teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret etti. Sorgun daha sonrasında memleketi olan Erzurum'a giderken, Diyarbakır Lice’de yol kesen teröristler tarafından kaçırıldı. Memleketi Erzurum'a giderken kaçırılan Er Sedat Sorgun'dan o tarihten itibaren ne yazık ki haber alınamadı.

Ailesinin uzun bir süredir haber alamadığı Sedat Sorgun’un teyzeleri, Halime Şehitoğlu ve Macide Uslu, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelerin arasına katılmıştı. Aile evlatlarına ulaşabilmek için her türlü yolu denemiş, Şehit Er Sedat sorgun'un yengesi Elvan Çoban, Erzurum'da Diyarbakır annelerine verilen destek mitinglerinde Sedat Sorgun için açıklama yapmış ve yardım istemiş.

Yenge Elvan Çoban yapmış olduğu açıklamada, ‘’ Sedat'ı istiyoruz’’ ifadesini kullanmış ve seslerini duyurmak istemiş.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde, haineli kanlı teröristlerin Gara'da bir mağarada katlettiği 13 kişiden biri olan er şehit Sedat Sorgun’un acı haberi, yetkili askerler tarafından Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bulunan Rabiaana Mahallesi'ndeki ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Aile yıllarca yollarını gözlediği evlatlarının ne yazık ki acı haberini aldı. Ailenin ikamet ettiği mahalle sakinleri evlerini Türk bayrağı ile donattı.

Şehidin cenazesi memleketi olan Erzurum'da toprağa verilirken cenaze töreninde gergin dakikalar yaşandı. Er Sedat Sorgun’un yakınlara İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından gönderilen çelengi istemeyerek parçalamaya çalıştı.