Gara'dan 13 şehit haberi gelmişti! 12'nci şehidin kimliği de belli oldu

Gara bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen bir Türk vatandaşının kimliği daha belli oldu. Söz konusu vatandaşın kimliğinin, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işlemleriyle belirlendiği ifade edildi.

Gara'da şehit edilen kişinin Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu ortaya çıktı. Kırıkkale'ye bağlı Delice ilçesi doğumlu olan Uzman Çavuş Gıcır'ın naaşının memleketine teslim edileceği belirtildi. Gıcır'ın PKK'lı teröristler tarafından 21 Eylül 2016 tarihinde alıkonulduğu öğrenildi. Şehidin alıkonulduğu yerin ise Hakkâri-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Doğanlı köyünün yakınları olduğu tespit edildi.

Gara bölgesinde hainler tarafından şehit edilenlerin isimleri şöyle:

- Polis Memuru Sedat Yabalak,

- Polis Memuru Vedat Kaya,

- Uzman Erbaş Mevlit Kahveci,

- Er Adil Kabaklı,

- Sivil Muhammet Salih Kanca,

- Uzman Çavuş Hüseyin Sarı,

- Jandarma Astsubay Semih Özbek,

- Jandarma er Süleyman Sungur,

- Topçu Er Müslüm Altıntaş,

- Aydın Köse,

- Sözleşmeli Er Sedat Sorgun,

- Uzman Çavuş Ümit Gıcır.

Şehit edilen bir kişiye yönelik kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.

Pençe Kartal-2 Harekâtı başlatılmıştı

MSB (Millî Savunma Bakanlığı), PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bulunan bölgelerden bazılarında varlığını sürdürdüğünü belirterek, PKK'lı teröristler tarafından söz konusu bölgelerde mevzilerin ve sığınakların oluşturulduğunu duyurmuştu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, PKK terör örgütü tarafından büyük bir saldırı için hazırlık yapıldığı ifade edilmişti. Açıklamada, PKK'lı hain teröristlerin etkisizleştirilmesi, hem güvenlik personeline hem de Türk milletine yönelik olası terör saldırılarının engellenmesine sınırlarda huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Pençe Kartal-2 Harekâtı başlatılmıştı. Harekâtın 10 Şubat 2021 tarihinde başlatıldığı belirtilen açıklamada, meşru müdafaa hakkının kullanıldığı ifade edilmişti.

Kaç terörist öldürüldü?

MSB (Milli Savunma Bakanlığı), yaptığı son açıklamada, Gara'da paramotorla kaçma teşebbüsünde bulunan 3 PKK'lı alçak teröristin SİHA'lar (silahlı insansız hava aracı) ile etkisiz duruma getirildiğini duyurmuştu. Gara'da şimdiye dek etkisiz duruma getirilen PKK'lı terörist sayısı böylece 53'e çıkmıştı.

13 Türk vatandaşına ilişkin acı haber gelmişti

Dün açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekât bölgesinde bulunan bir mağarada arama yapıldığını belirtmişti. Bakan Akar, söz konusu mağarada 13 Türk vatandaşının cansız bedenlerine ulaşıldığını kaydederek, silahı olmayan 12 Türk vatandaşının başından, bir Türk vatandaşının ise omzundan vurulduğunu duyurmuştu. Akar, mağaraya yönelik harekât için düğmeye basılmasının ardından sözde mağara sorumlusu olan PKK'lı teröristin Türk vatandaşlarını şehit ettiğini söylemişti.

Hepsi etkisizleştirildi

13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'lı teröristlerin tümüyle etkisiz duruma getirildiğini belirten Akar, operasyonların bittiğini açıklamıştı. Akar, hem hava hem de kara unsurlarının üslerine ve kışlalarına döndüğünü belirtmişti. PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Türk vatandaşlarına yönelik adli işlemlerin yapıldığını kaydeden Akar, oldukça önemli bir harekât düzenlendiğini ifade etmişti. Akar, zorlu arazi ve iklim şartları altında gerçekleştirilen harekâtla birlikte Gara'da yer alan ve saldırı hazırlığı içerisinde bulunan birçok unsurun etkisiz duruma getirildiğini duyurmuştu.