Gara'da 39 terörist öldürülmüştü... Gara neden önemli?

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütü ağır kayıplara uğratılıyor. Fakat söz konusu terör örgütü Irak'ın kuzeyinde bulunan bazı bölgelerde varlığını sürdürüyor. PKK/KCK terör örgütü, buralarda yeniden mevzi ve barınma alanı oluşturmaya devam ediyor. MSB (Millî Savunma Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin büyük bir saldırıya hazırlandığı ifade edildi. Açıklamada, bu nedenle PKK/KCK terör örgütü ile beraber bölgede bulunan diğer teröristlerin etkisizleştirilmesi, sınırda güvenliğin tesis edilmesi, hem güvenlik personeline hem de Türk milletine yönelik olası saldırıların önlenmesi amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde Pençe Kartal- Harekâtı başlatıldı. Söz konusu operasyonun uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa hakkı kullanılarak düzenlendiği ifade edildi.

39 terörist öldürüldü

Pençe Kartal-2 Harekâtı sırasında teröristler ile çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit olmuştu. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı ve dün Gara bölgesinde 33 teröristin öldürüldüğü bildirildi. MSB (Millî Savunma Bakanlığı) tarafından yapılan açıklamada, Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında bir hava harekâtı gerçekleştirildiği ve PKK'lı teröristlere ait sözde karargâh bölgelerinin yanı sıra barınaklar, mühimmat depoları ve sığınaklar dâhil olmak üzere 50'yi aşkın hedefin yok edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hava harekâtı sırasında 40'tan fazla uçağın kullanıldığı belirtilerek, tanker uçaklarının yanı sıra SİHA ve İHA'ların da harekâtta yer aldığı ifade edildi. Çoğunlukla yerli ve millî mühimmatların kullanıldığı aktarılan açıklamada, teröristlere ait hedeflerin tam isabetle yok edildiği ve PKK/KCK terör örgütünün Gara'daki varlığına ciddi bir darbe indirildiği belirtildi. Açıklamada, hava harekâtından sonra kara unsurlarının da Gara bölgesine ulaştığı ve 33 teröristin öldürüldüğü belirtilerek, söz konusu teröristlerden ikisinin sözde yönetim kadrosunda yer aldığı ifade edildi.

Daha sonra yapılan açıklamalara göre, Gara'da etkisizleştirilen terörist sayısının 39'a yükseldiği belirtildi.

Gara neden önemli?

Habertürk yazarı Çetiner Çetin'e göre, Gara bölgesi PKK terör örgütü tarafından Sincar-Kandil'e alternatif olarak görülüyor. Söz konusu terör örgütü tarafından burada oluşturulan ve sağlık birimleri, siyasi eğitim kampı ile lojistik kampının yer aldığı iki üs, TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından gerçekleştirilen operasyonların hedefi haline geldi.

Gara'da ilk olarak yüzde 75 seviyesinde kontrolün sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu kontrolün sağlanmasının ardından Gara-Kanireş hattında operasyonel bir sürece geçilmesi hedefleniyor. Söz konusu operasyonlar sonucunda Sincar ile Kandil arasında bulunan bağın ciddi oranda kopacağı ifade ediliyor. TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), Gara'da bulunan ve PKK terör örgütüne ait olan Şkeftiyan, Bilindbazi, Muselela, Nirani ve Sidari kamplarını yok etmeyi amaçlıyor. Sincar'a yönelik bir operasyon planı olması durumunda bunun için uygun koşulların hazırlanması amaçlanıyor. Bu nedenle Gara bölgesine yönelik operasyon büyük bir önem taşıyor.

Gara nerede bulunuyor?

Gara, Irak'ın kuzeyinde yer alan dağlık bölge olarak biliniyor. Türkiye sınırına 40 kilometrelik mesafede bulunan Gara bölgesi dağlık ve engebeli bir araziye sahip. Bu nedenle PKK'lı teröristler için Gara Dağı, Kandil Dağı kadar önemli.