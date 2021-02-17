Gara'da 13 vatandaşı şehit eden hain belli oldu!

TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) dün Milli Savunma Bakanı Akar, Gara bölgesine yönelik düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekâtı'na ilişkin bilgi vermişti. Bakan Akar, TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) gerçekleştirilen özel oturumda, 13 vatandaşı Gara bölgesinde kalleşçe başlarından vurarak şehit eden PKK'lı teröristin kim olduğunu duyurdu. Akar, söz konusu teröristin "PKK terör örgütünün sözde mağara sorumlusu olan Kamuran Ataman" olduğunu ifade etti.

Çok sayıda katliamda yer aldı

"Sorej" kod isimli teröristin turuncu kategoride arandığını ifade eden Akar, 2017 senesinden önce söz konusu teröristin Beyttüşşebap'ta çok sayıda katliamda yer aldığını belirtti. Akar, terörist Kamuran Ataman'ın buradan ayrılmasının ardından 2017-2018 senelerinde Kamışlı ve Derik'te sözde cephe sorumluluğu görevini yürüttüğünü ifade etti.

"Derik'ten Gara'ya gönderildi"

Akar, "Sorej" kod isimli teröristin Derik Hastanesi'nde tedavi görmesinin ardından Gara'ya gönderildiğini kaydederek, 2019 senesinde söz konusu teröristin PKK terör örgütünün sözde cezaevi sorumlusu olarak göreve başladığını söyledi.

Ne olmuştu?

- Akar, dün yaptığı açıklamada, Gara bölgesinde şehit edilen 13 vatandaşın naaşlarına nasıl ulaşıldığını anlatmıştı. PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldığı fark edilen mağaraya odaklanıldığını ve demir kapılar ile söz konusu mağaraya ait girişlerin sağlamlaştırıldığının görüldüğünü Akar, buraya hava unsurlarıyla müdahalede bulunmasının imkânsız olduğunu söylemişti. Akar, bu nedenle mağara yönelik kara operasyonu gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

- Araştırma ve keşif faaliyetlerinin ardından kapıların imha edilmesi için harekete geçildiğini belirten Akar, aynı zamanda PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldığını ve el bombası fırlatıldığını söylemişti. Akar, Türk askerlerinin de bu saldırıya yalnızca göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdiğini belirterek, söz konusu askerlerin herhangi bir şekilde silah kullanmadığını dile getirmişti.

- PKK'lı teröristlere teslim olmaları için sık sık çağrı yapıldığını ve "mağaradan kurtulma olanağına sahip olmadıklarına, bu nedenle teslim olmaları gerektiğine" dair hatırlatma yapıldığını aktaran Akar, söz konusu mağarada oldukça dar geçitlerin bulunduğunu ifade etmişti. Akar, ayrıca demir parmaklıkların da bulunduğunu belirterek, bu nedenle ilerlemenin güç hale geldiğini söylemişti.

- Daha sonra terörist Osman Acer'in teslim olduğunu belirten Akar, söz konusu teröristin "mağarada 7 PKK'lı terörist ile esir olarak tutulan 13 kişinin bulunduğunu" anlattığını ifade etmişti. 13 kişiden birinin yabancı, 12'sinin Türk vatandaşı olduğunu kaydeden Akar, söz konusu vatandaşların hava harekâtı esnasında sözde mağara sorumlusu olan terörist Kamuran Ataman tarafından başlarından vurularak şehit edildiğinin öğrenildiğini söylemişti. Akar, ertesi gün başka bir PKK'lı teröristin Türk askerlerince yakalandığını ifade ederek, sağ olarak yakalanan terörist Doğan Geçgel'in de "13 vatandaşın sözde mağara sorumlusu tarafından başlarından vurularak şehit edildiğini" doğruladığını anlatmıştı.