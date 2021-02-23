Gamze Kaçar Bozkurt Cinayeti Yeni Gelişmeler! Doktor Koca Diyetisyen Eşini Öldürmüştü

Ankara'da kadın cinayetine kurban giden diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt eşi tarafından tabanca ile vurulup hayatını kaybetmişti. Eşini öldüren Yusuf Onur Kaan Bozkurt ise eşinin ölümünden sonra 17 Şubat tarihinde intihar etmişti. Edinilen son bilgilere göre ikilinin hayatını kaybettiği geceden bir gün önce diyetisyenin annesi Nurdan Kaçar’ın doğum günü kutlamasında bir araya geldikleri öğrenildi ve o anlara ait bir video ortaya çıktı. Bozkurt çifti 2016 senesinde tanışmıştı. Diyetisyen Gamze kaçar Bozkurt, kız kardeşinin tüp bebek tedavisi için Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile tanışmış ve etkilenmişti. Doktordan etkilenen diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt, tanışmalarının ardından 2 yıl sonra 24 Şubat 2018 tarihinde Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile evlenmiş ve İzmir'e eşinin yanına gitmişti. Antalya'dan İzmir'e taşınan Gamze Kaçar Bozkurt taşındığı Yenişehir'de bir klinik açmıştı. Edinilen bilgilere göre Doktor eşi tarafından bir süre sonra diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’un psikolojik şiddet görmeye başladığı öğrenilmişti. Kaan Bozkurt eşine önce Psikolojik şiddet uygulamış ve ardından kıskançlık sebebi ile eşinin çalışmasına izin vermemişti.

Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt, 2021'de Mart ayında ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı ile birlikte mutfakta yemek hazırlıyordu. Gelen telefonda Polis Merkezi tarafından arandı ve eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını öğrendi. Bu gelişme ardından valizini alıp ve Antalya'ya ailesinin yanına dönen Gamze Bozkurt, bu gelişme karşısında şok oldu. Eşinin aile evine geri gitmesi üzerine ise Doktor Kaan Bozkurt eşi ile barışmak istedi ve 2 hafta sonra Antalya'ya giderek uzaklaştırma kararını geçersiz kıldı. Gamze Bozkurt ise Antalya'ya yanına gelen Kaan Bozkurt'a bir şans daha verdi ve İzmir'e birlikte döndüler. Ardından geçen yıl Ağustos ayında Bodrum Devlet Hastanesinde eşi tarafından darp edildiğine dair rapor alıp mahkemeye başvuran Kaan Bozkurt, eşine boşanma davası açtı ve ikinci kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ancak bu gelişmeler yaşanırken Kaan Bozkurt'un uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen eşi Gamze Bozkurt'un kız kardeşinin düğününe katılıp nikah şahitliği yapması ise dikkatleri üzerine çekti. Gamze Bozkurt ise eşi tarafından boşanma davası açıldığını öğrendi ve bunun üzerine eşinden ayrılma kararı aldı. Eşinin Antalya'ya tekrar döndüğü bu süreç içerisinde Kaan Bozkurt pek çok kez kıskançlık krizi yaşadı ve intihar girişiminde bulunup hayatını tehlikeye attı. Yoğun bir psikolojik tedavi altında olan ve ilaçlar kullanan Kaan Bozkurt, tüm bu gelişmeler ardından eşi ile görüştüğü bir günde Gamze Bozkurt uyurken onu tabanca ile ensesinden grup öldürmüştü. Sonrasında Doktor Bozkurt, eşini öldürdüğü aynı silah ile intihar etti.