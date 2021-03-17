Game of Thrones'un yıldızından Suriye paylaşımı!

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Daenerys Targaryen karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu Emilia Clarke, sadece kurgusal Westeros kıtasının politikalarıyla ilgilenmiyor. Dizide Westeros kıtasına gelmeden önce doğuda yer alan Essos kıtasında fırtınalar estiren ve ejderhalarıyla birlikte köle sahiplerine diz çöktürerek "Zincirkıran" lakabını alan kraliçe Daenerys, gerçek Dünya'da da özgürlük için savaşıyor. Dizideki eylemleriyle kölelerin Mysa (Anne) olarak hitap ettiği dizinin Daenerys'i Emilia Clare, Suriye'nin özgürlüğü için kolları sıvadı.

"Suriye 10 yıldır özgürlüğü için ayakta"

Suriye'de yaşanan iç savaşta sağlık merkezlerinin vurulmasına karşı çıkan "ActionforSama" hareketine katılan ünlü oyuncu, ülkedeki iç savaşın 10. yılında bir paylaşım yaptı. Bir tablo ile poz verdiği görülen Clarke'ın paylaştığı fotoğrafta Arapça "Hayal etmeye cesaret ettik, onurumuzdan pişman olmayacağız" ifadeleri geçiyor. Clarke, Suriye halkının özgürlük için 10 yıl önce ayağa kalktığını ve bunu elde etmeyi hak ettiğini belirtti.

"O filmden çok etkilendim"

Waad Al-Kateab ile Edward Watts'ın yönetmeni olduğu For Sama (Sama İçin) filminden çok etkilendiğini aktaran Clarke, barış ve özgürlük için savaşan Suriye halkının yanında olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, bölgede mücadele edenlere destek vermek isteyenlerin actionforsama.com sitesine başvurabileceğini sözlerine ekledi. Ünlü oyuncunun bu duyarlı tavrı sosyal medyada da destek gördü.

Suriye'de iç savaş 2011'den beri devam ediyor!

Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş sonrası ülkede kan, ölüm ve gözyaşı hakim oldu. Ülkenin Suriye hükümeti, Bölgesel Kürt Yönetimi, SDG, DEAŞ ve ÖSO arasında bölünmesi nedeniyle çıkan çatışmalarda milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Hayatta kalmak ve daha iyi bir hayata ulaşmak için göç eden 4 milyon Suriyeli mülteci şu an Türkiye sınırları içinde yaşıyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 10:50