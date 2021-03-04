Fransız bakan: Sadece 17 cami kapatabildik!

Fransa'da İslamofobi giderek büyüyor. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, ülkede Müslümanlara ait 2 bin 500 tane ibadethane bulunduğunu belirterek, bunlardan 89 tanesinin ayrılıkçılarla bağlantılı olabileceğini söyledi. Darmanin, bunun toplam sayıya kıyasla az olduğunu ifade etti.

17 tane caminin "kamuya açık kurumların riayet etmesi gerekli olan güvenlik kurallarına aykırı davrandıkları" gerekçesiyle kapatılabildiğini aktaran Darmanin, kanunlar nedeniyle hareket alanlarının kısıtlandığını belirtti.

"Kanunlar izin vermiyor"

Darmanin, Fransa'da kanunların söz konusu camilerin kapatılmasına izin vermediğini kaydederek, son olarak sunulan kanun teklifinin onaylanması durumunda camileri kapatabilme yetkisine sahip olacağını söyledi.

"İki gerekçeyle kapatılabiliyor"

Fransa'da içişleri bakanlarının iki gerekçenin mevcut olması durumunda ibadethaneleri kapatabildiklerine dikkat çekerek, birinci gerekçenin "terör saldırısıyla doğrudan ilişkiye sahip olduğunun belirlenmesi", ikinci gerekçenin ise "kamuya açık kurumların riayet etmesi gerekli olan güvenlik kurallarına aykırı davranılması" olduğunu dile getirdi.

Ne olmuştu?

2 Ekim 2020 tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından duyurulan İslamcı ayrılıkçı kanun tasarısına, 16 Şubat 2021 tarihinde Fransa Parlamentosu'nda onay verilmişti. BM (Birleşmiş Milletler) dâhil uluslararası toplum, Müslümanları ayrıştırdığı gerekçesiyle söz konusu kanun tasarısına tepki göstermişti. Söz konusu kanun tasarısının Mart ayının bitiminde Senato'da ele alınacağı ifade edilmişti. Bunun üzerine ülke genelinde birçok protesto gösterisi gerçekleştirilmişti.

"Yeterince İslam düşmanı değilsin" demişti

Darmanin, bir süre önce Ulusal Birlik Partisi'nin lideri olan Le Pen'i "yeterince İslam düşmanı olmamakla" suçlamıştı. Le Pen'in "dinlere ilişkin yasal bir düzenlemeye hazır olduğunu ve İslam'ın bir problem yaratmadığını söylediğini" aktaran Darmanin, Ulusal Birlik Partisi'nin liderinin çok ileri gittiğini ve seçmenleri arasında hayal kırıklığının oluşacağını ifade etmişti. Darmanin, İslam'da mezhepsel bir sapma gerçekleştiğini ileri sürmüş, Le Pen'e kıyasla İslam'a karşı daha sert bir tutum sergilediğini söylemişti.

"İslam'a saldırmayı düşünmüyorum"

Le Pen ise İslam'a saldırmayı düşünmediğini belirterek, Fransa'nın değerlerine sıkı bir şekilde bağlılık hissettiğini ifade etmişti. Ulusal Birlik Partisi'nin lideri, din özgürlüğü ile toplanma özgürlüğünü tümüyle korumayı hedeflediğini aktarmıştı. Bunun üzerine Darmanin, bir yanda Müslüman Kardeşler ve diğer yanda İslam'ın bulunduğunu söylemenin uygun olmayacağını ifade etmişti. İslam karşıtı açıklamalarıyla bilinen Le Pen'in bile böyle bir eleştiriye maruz kalması sosyal medyada gündem olmuştu.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları, Le Pen'in bile hükümete göre yeteri kadar İslam karşıtı olmadığına dikkat çekmişti.

Karikatürler devlet binalarına yansıtılmıştı

Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret eden Charlie Hebdo karikatürlerini öğrencilere gösterilen Samuel Paty'nin öldürülmesi üzerine ülkede İslamofobi giderek büyümüştü. Devlet binalarına söz konusu karikatürlerin yansıtıldığı görülmüştü. Macron, camilere yönelik denetimlerin artırılacağını ifade etmişti.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021, 11:56