Fransız bakan: Başörtülü çocuk görmeye tahammül edemiyorum!

Fransa yönetiminde İslamofobi zirveye çıktı. Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi'nin milletvekilleri olan Jean-Baptiste Moreau ve Aurore Berge'nin, kamuya açık yerlerde 18 yaşından küçük çocukların başörtüsü takmalarına yasak getiren maddeyi yasa tasarısına dâhil etmeleri bakanlar tarafından desteklendi. Söz konusu karara desteğini açık bir şekilde vurgulayan Fransız bakan Marlene Schiappa, 5 yaşında başörtülü çocuk görmeye dayanamadığını ifade etti. Schiappa, bebek arabasında başörtülü çocuklara denk gelmeye tahammül bile edemediğini söyledi.

Ulusal Meclis'te bir araya gelen özel komitenin 18 yaşından küçük çocuklara getirilen başörtüsü yasağını kabul etmemesine değinen Schiappa, çocukların başörtüsü takmalarına Müslüman temsilciler tarafından da onay verilmediğini belirtti. Schiappa, 18 yaşından küçük çocukların başörtüsü takmalarını "normal" olarak görenlerin de bulunduğuna dikkat çekerek, söz konusu meselenin ülkede ilerleyen süreçte tartışılacağını söyledi.

Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi'nin milletvekilleri olan Moreau ve Berge, "Cumhuriyet değerlerine yönelik saygıya güç kazandıran" şeklinde nitelendirilen yasa tasarısına tartışmalı bir maddeyi ilave etmişlerdi. Söz konusu milletvekilleri, kamuya açık yerlerde 18 yaşından küçük çocuklara başörtüsü takılmasına yasak getirilen bir maddeyi yasa tasarısına dâhil etmişlerdi. Yasa tasarısına "erkeklerin kadınlara göre üstün olduğunu yansıtan kıyafetler giymelerine" yasak getiren bir madde daha ilave edilmişti. Ulusal Meclis'te bir araya gelen ve bu kararları "aşırı" olarak değerlendiren özel komite ise, maddelerin yasa tasarısına ilave edilmesini kabul etmemişti. Söz konusu yasa tasarısının bugün Fransa'da Ulusal Meclis'te ele alınacağı bildirildi.

Macron: Başörtüsü beni ilgilendirir!

Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret edilen karikatürler devlet binalarına yansıtılmış, bu durum tepkilere neden olmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise karikatürlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti. Macron, kamuya açık yerlerde başörtüsü takılmasının kendisini ilgilendirmediğini ama kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda başörtüsü konusunun kendisini ilgilendirdiğini belirtmişti. Laikliğin bu gerektirdiğini ileri süren Macron, öğretmenlerin ve memurların dinî meselelerde tarafsız hareket etmeleri gerektiğini ifade etmişti. Macron, Fransa'da "İslam probleminin" çözüme kavuşturulması gerektiğini söylemiş, bazı kişilerin başörtüsünü sembolik olarak taktıklarını ve bunun mezhepçilik olduğunu ileri sürmüştü. Fransa'da Cumhuriyet'in değerlerine aykırı davranan kişilerin bulunduğunu iddia eden Macron, insanların çocuklarını havuza göndermediklerini ve müzik öğrenmelerine karşı çıktıklarını söylemiş, bunun kendisi için sorun teşkil ettiğini aktarmıştı. Fransa Eğitim Bakanı Blanquer, okul gezilerine gelen başörtülü annelere ilişkin skandal açıklamalarda bulunmuştu. Yasanın başörtüsüne yasak getirmediğini belirten Blanquer, yerel yönetimler tarafından başörtüsü yasağı getirilebileceğini ifade etmişti.