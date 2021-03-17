Fransa: Koronavirüsün üçüncü dalgasındayız!

Fransa'da koronavirüsün üçüncü dalgası yaşanıyor. Konuya ilişkin açıklama Fransa Başbakanı Castex'den geldi.

Castex, Fransa'nın koronavirüsün üçüncü dalgası ile karşı karşıya olduğunu belirterek, İngiltere mutasyonunun hızlı bir şekilde yayılmaya başladığını söyledi.

"Aşılama programı hızlandırılmalı"

Koronavirüsün üstesinden gelinebilmesi için önlemlere riayet edilmesi gerektiğini aktaran Castex, aşılama programına da hız kazandırılmasının şart olduğunu dile getirdi.

"Yeni kararlar alınabilir"

Dün açıklamada bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, koronavirüs vakalarında görülen artış sebebiyle ilerleyen dönemde yeni kararların alınabileceğini söylemişti.

Fransa'da İngiltere mutasyonu ile enfekte olan vaka sayısının, toplam vaka sayısının yüzde 67'sine tekabül ettiği bildirilmişti.

Breton mutasyonu tespit edilmişti

Fransa Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Brittany bölgesinde yeni bir mutasyonun tespit edildiğini duyurmuştu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Breton" adı verilen mutasyona Lannion'da yer alan bir hastanede rastlandığı ifade edilmişti.

Test sonuçları negatif çıkmıştı

Fransa Sağlık Genel Müdürlüğü, 8 kişinin Breton mutasyonu ile enfekte olduğunu bildirmişti. Breton mutasyonunun diğer mutasyonlara göre daha ölümcül ya da daha bulaşıcı olduğuna ilişkin herhangi bir veriye sahip olunmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu mutasyonun saptandığı insanlara yapılan PCR testlerinin ilginç bir şekilde "negatif" sonuçlandığı belirtilmişti.

Fransa koronavirüs tablosu

Fransa'da şu ana kadar 4 milyon 108 bin 108 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 91 bin 170 can kaybı gerçekleşti.

Oxford-AstraZeneca'nın kullanımı durdurulmuştu

Fransa, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici bir süreyle durdurmuştu. Söz konusu aşının akciğerlerde emboliye ve damar tıkanıklığına neden olduğu ileri sürülmüştü. AstraZeneca şirketi ise söz konusu aşının hiçbir yaş grubunda veya cinsiyette kan pıhtılaşmasına yol açmadığını bildirmişti. Şirket, bu konuda herhangi bir delilin bulunmadığını duyurmuştu.

Eczanelerde de aşılama başlamıştı

Fransa'da bulunan eczanelere koronavirüse karşı aşılama yetkisi verilmişti. Fransa'da koronavirüs vakalarının fazla olduğu 23 bölgedeki 67 bin eczaneye koronavirüs aşıları götürülmüştü. Eczanelerde yürütülecek olan aşılama programı ile kronik rahatsızlıklara sahip olan 50-74 arası vatandaşlara, sağlık personeline ve 75 yaş üstü vatandaşlara aşı yapılacağı bildirilmişti. Aşı yaptırmak isteyen insanların öncelikle randevu almaları gerektiği ifade edilmişti.

Fransa'da yürütülen aşılama programı kapsamında Moderna, Pfizer-Moderna ve Oxford-AstraZeneca aşılarının kullanımına onay verilmişti. Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı geçici olarak askıya alınmış durumda.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 10:33