Fransa'dan "Türkiye’ye iftira at" işkencesi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak İstanbul’a gelen ve ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başlayan 33 yaşındaki Mecdi Nima, 15 aydan fazla süredir Fransa’da alıkonuluyor. Geçtiğimiz sene İstanbul Aydın Üniversitesini okuyup bitiren Mecdi Nima, Erasmus çerçevesinde gittiği Fransa’da polis tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındı. Aradan 1 yıl 3 ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ mahkeme önüne çıkarılmayan Mecdi Nima'nın ailesi Türkiye gazetesine bilgi verdi. Mecdi Nima'nın annesi Feryal Mecdi, Fransız istihbaratının oğluna 15 aydır işkence uyguladığını, kendisiyle görüşemediklerini ve haber alamadıklarını belirterek, oğullarının yaşamından endişe ettiklerini bildirdi.

Fransa tarafından alıkonulan Mecdi Nima’nın İstanbul’da yaşayan doktor ağabeyi Muhammed Nima ise gözaltı ve sonrası yaşananları şu şekilde anlattı:

"Mecdi, 2020 yılında mezun oldu ve Fransa’ya gitti. Geri dönmesine 5 gün varken gözaltına alındığını öğrendik. Fransa makamları gözaltı süresi boyunca ve sorgularda bir devlet gibi değil barbar bir haydut gibi davrandı. Mecdi için Fransız avukat görev yapıyor ve bize Mecdi'nin öldüresiye dövüldüğü, fiziki ve psikolojik işkence gördüğü bilgisini verdi. Gözaltı uygulamasının üzerinden 15 ay geçti ve sorgulama bitmedi. Kardeşime yöneltilen çok sayıda suçlama var ve bunlardan biri de savaş suçu işlediği yönünde. Guta’da halkı katleden Esed milisleri Fransa’da hür bir şekilde gezerken Mecdi Nima o kuşatma zamanlarında hayatını hiçe sayarak büyük fedakârlıklarla direnen gençlerden biriydi. Şimdi, mağduru olduğu kimyasal saldırılardan dolayı Fransızlar tarafından suçlanıyor. Kardeşimin avukatından edindiğimiz diğer bilgi ise Mecdi'yi Fransız istihbaratı personellerinin sorguluyor olması. Mecdi'ye 15 ay boyunca Türkiye’nin Suriye'deki direnişçilere kimyasal silah yardımında bulunduğu yönünde ifade vermesi için işkence uyguluyorlar. Bu sorgulamalarda hep Türkiye aleyhinde beyanatta bulunmasına, kendileriyle iş birliği yapmasına zorlanıyor. Aksi hâlde senelerce bırakmayacaklarının altını çizip duruyorlar. Türkiye bizim için kutsaldır. Biz Türkiye’yi kendi vatanımız gibi görüyoruz. Biz Türkiye'ye ihanet edemeyiz ve etmeyeceğiz de. Mecdi'yi tanıyan herkes, onun Türkiye’yi canından çok sevdiğini bilir."