Fransa'da Müslüman karşıtı yasa tasarısı onaylandı! 

Fransa'da tartışmalı yasa tasarısına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. "Radikal İslamcılarla mücadele" bahanesi altında Müslüman ve İslam karşıtı politikalara yer verilen yasa tasarısına onay verildi. Söz konusu yasa tasarısı ile ülkede tehdit olarak görülen ibadethanelerin ve kurumların faaliyetlerinin durdurulması konusunda Fransız hükümetine geniş yetkiler verildiği görüldü. Şiddet eylemlerine yönelik çağrıda bulunan ve nefret söylemleri oluşturan ibadethaneler ile kurumlara karşı hamlede bulunulacağı ifade edildi.

Cumhuriyetçi değerlere bağlı olduklarını taahhüt edecekler

Fransa'da tartışmalı yasa tasarısına ilişkin görüşmeler sürerken, ülkede protesto gösterileri düzenlenmişti. Göstericiler, söz konusu yasa tasarısının İslamofobik olduğunu dile getirmişlerdi. Yasa tasarısına göre, kurumların Fransa'nın cumhuriyetçi değerlerine bağlı olduklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Söz konusu kurumların liberal değerlere riayet edeceği taahhüt etmesi durumunda devlet yardımından faydalanabileceği ifade ediliyor.

Türkiye'den gelen fonların önüne geçilecek

İslamofobik yasa tasarısına göre, kurumların 10 bin Euro'dan fazla olan bağışları bildirmeleri mecburi olacak. Böylece Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'den gelen yardımların önüne geçilecek.

Evde eğitime karşı hamle!

Fransa Ulusal Meclisi'nde onay verilen yasa tasarısında, 3 yaş üstü çocukların evlerinde eğitim görmesine dair koşulların katı bir hale getirilmesine yer veriliyor. Böylece gayri meşru İslami oluşumlara girilmesinin önlenmeye çalışılacağı belirtiliyor.

Yasa tasarısında kadınlara bekaret testi uygulanması halinde hapis cezasına kadar varan yaptırımların uygulanabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Fransa'da birden fazla sayıda eşe sahip olanlara oturum izni verilmeyeceği kaydediliyor.

347 vekil "Evet" dedi

İslamofobik yasa tasarına 347 milletvekili tarafından "Evet" oyu verildi. 151 "Hayır" oyu verilen yasa tasarısı için 65 "çekimser" oy olduğu öğrenildi. Yasa tasarının tamamen yasa haline gelebilmesi için önce Senato tarafından da onay verilmesi şart. Senato'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un partisinin çoğunlukta olmadığı biliniyor.

Ne olmuştu?

- Fransa'da tarih ve coğrafya öğretmeni Samuel Paty'nin öldürülmesi üzerine söz konusu yasa tasarısı gündeme gelmişti. Düşünce özgürlüğünü anlatırken Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik ağır hakaretlerde bulunan karikatürlerini gösteren Paty'nin bu hareketi tepki çekmişti. Paty, söz konusu karikatürler nedeniyle rahatsızlık hisseden Müslüman öğrencilerin sınıftan çıkabileceğini belirtmişti. Bunun üzerine Müslüman veliler, Hz. Muhammed'e hakaret niteliğindeki karikatürleri öğrencilere gösterdiği gerekçesiyle söz konusu öğretmeni okul yönetimine giderek şikâyet etmişlerdi.

- Paty, bir Çeçen tarafından başı kesilerek öldürülmüştü. Macron, Paty'nin derslerde düşünce özgürlüğünü anlattığı için öldürüldüğünü söylemişti. İslamcıların artık huzur içerisinde yatamayacaklarını kaydeden Macron, korkunun taraf değiştireceğine ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Hatta Charlie Hebdo'nun tartışmalı karikatürlerinin kamu kurum ve kuruluşlarının dış cephelerine yansıtıldığı görülmüştü.

Erdoğan ne demişti?

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa İslam’ı" gibi söylemlerle Müslümanlar ve İslam ile hesaplaşmanın hedeflendiğini söylemişti. Dinin devlet tarafından baskılandığı, kontrol edildiği ve şekillendirilmek istendiği sistemin "demokrasi" olarak adlandırılamayacağını ifade eden Erdoğan, bunun "totaliterlik" olduğunu belirtmişti. Erdoğan, Müslüman ülkelerin böyle bir sisteme boyun eğmelerinin imkânsız olduğunu dile getirmişti.