Fransa'da İslamofobi zirve yaptı! Fransız siyasetçiden akılalmaz sözler...

Fransa'da siyasetçiler ve halk arasında İslamofobi'nin zirve yaptığı açıkça görülebiliyor. Fransız siyasetçi Le Pen, "radikal İslam" ile mücadele hususunda ilginç açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Darmanin ile beraber programa çıkan Le Pen, yine Müslümanları hedef aldı.

Ulusal Cephe Partisi Başkanı Le Pen, Fransız hükümeti tarafından özgürlüklerin sınırlandırıldığını belirterek, dinlere ve ailelere göre hareket eden bir devlet istemediğini söyledi. İslamcılık için "ideoloji problemi" ifadesini kullanan Le Pen, İslami ideolojiye karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Darmanin: İnanç özgürlüğü var!

Le Pen, kamuya açık yerlerde dini sembollerin kullanılmasına ilişkin ciddi kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi. Darmanin ise insanların kamuya açık yerlerde inançlarını özgürce yaşayabileceklerini belirterek, sokaklarda elbise polislerinin bulunmayacağını ifade etti. Ülkede başörtülü kadınların da bulunduğunu kaydeden Darmanin, kadınların özgürce başörtüsü takabildiklerini dile getirdi.

"Radikal İslam ile savaşmıyorsunuz"

Hükümetin "radikal İslam" ile direkt savaşmadığını ifade eden Le Pen, aksine Fransa'da yaşayan herkesin dini özgürlüklerinin sınırlandırıldığını belirtti.

- Le Pen, 2020 senesinin Ekim ayında yaptığı bir açıklamada, 1989 senesinden beri Fransa'da başörtüsü kullanan kadınların sayısında ciddi derecede artış yaşandığını ifade etmişti. Kamuya açık yerlerde başörtüsüne yasak getirilmesini isteyen Le Pen, kendilerine karşı bir savaş başlatıldığını ve bu savaşa yanıt verilmesinin şart olduğunu iddia etmişti.

- Aşırı sağcı lider, kendilerinin herhangi bir ideolojiye ya da devlete karşı savaş açmadıklarını kaydederek, İslamcılığa karşı savaş ilan ettiklerini dile getirmişti. İslamcılığın Fransa için "düşman" olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirten Le Pen, söz konusu ideolojiyi benimseyen kurum ve kuruluşlara yasak getirilmesi, camilerin hizmetlerine son verilmesi ve daha da ileri giderek yabancıların Fransa'dan sınır dışı edilmesi gerektiğini söylemişti.

- Le Pen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin maddelerinden bazılarının kabul edilmemesi gerektiğini, bunun teröristlerden korunmak amacıyla şart olduğunu ifade etmişti. Fransa tarafından Ankara Büyükelçisi'nin geri çağrıldığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında bu nedenle gerginlik yaşandığını hatırlatan Le Pen, AB (Avrupa Birliği) tarafından Türkiye'ye karşı bir tavır alınması gerektiğini söylemişti.

- Aşırı sağcı lider, Erdoğan'ın Fransa'da öldürülen öğretmen için başsağlığı dilemediğini ve sadece Macron'a hakaretler yağdırdığını iddia etmişti.

Öldürülen öğretmen kimdi?

Fransa'da coğrafya ve tarih öğretmeni olan Samuel Paty, derslerinde düşünce özgürlüğü konusundan bahsederken Charlie Hebdo tarafından hazırlanan ve Hz. Muhammed'e hakaret edilen karikatürleri göstermişti. Paty, karikatürlerden rahatsız olan Müslüman öğrencilerin sınıfı terk edebileceklerini dile getirmişti. Müslüman velilerden bazıları, bu tarz karikatürleri derslerde gösterdiği gerekçesiyle Paty'yi okul yönetimine şikâyet etmişlerdi. Söz konusu öğretmen daha sonra başı kesilerek öldürülmüştü. Macron, düşünce özgürlüğünü işlediği için Paty'nin öldürüldüğünü ifade ederek, bu duruma karşı harekete geçileceğini söylemişti. Fransız medyası, Paty'nin öldürülmeden önce birçok kez tehdit edildiğini yazmıştı. Fransa'da bunun üzerine Charlie Hebdo karikatürleri kamu kurum ve kuruluşlarının binalarına yansıtılmıştı. Macron, bu durumu da düşünce özgürlüğü olarak nitelendirmişti.