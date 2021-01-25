Fransa'da aşı isyanı: İç savaş çıkacak!

Fransa'da koronavirüs aşısının tedariki konusunda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Fransa Acil Servis Doktorları Başkanı Pelloux, aşı tedariki konusunda ciddi düzeyde sıkıntı yaşandığını ifade etti. Pelloux, bunun aslında bir bağımsızlık problemi olduğuna dikkat çekerek, Fransa'nın aşı üretim zincirine sahip olması gerektiğini söyledi. Fakat Fransa'nın ABD'ye bağımlı olduğunu belirten Pelloux, söz konusu ülkenin koronavirüsten ciddi bir şekilde etkilendiğini hatırlattı.

"İç savaş kapıda"

Pelloux, Fransa'da iç savaş tehlikesinin kapıda olduğunu belirterek, koronavirüs aşılarına sahip olmaları gerektiğini ve bu konuda devlet tarafından seferberlik ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Birçok insanın aşı yaptırmak istediğine dikkat çeken Pelloux, otelde olduğunu ve çok sayıda insanın buraya geldiğini kaydetti. Pelloux, insanların koronavirüs aşısı için randevu sağlayamayan ve telefonların hiçbir şekilde yanıt vermediği sitelere müracaat ettiklerini belirterek, insanlardan bazılarına aşı uygularken diğerlerine "Size aşı yapamayız." denilemeyeceğini söyledi.

"Doz önemli"

Pelloux, insanların kendilerini koronavirüsten korumak için aşılanmak istediklerini kaydederek, taleplere yanıt verebilmek için söz konusu aşıların dozunun önem taşıdığını ifade etti. Risk grubunda olan çok sayıda kişinin aşılanacağı günü merak ettiğini aktaran Pelloux, itfaiyeciler, sağlık personeli, bakıcılar ve yaşlıların aşı için beklediklerine dikkat çekti.

"Devlet bağımsız olmalı"

Pelloux, devletin aşı konusunda bağımsız olması ve vatandaşlarla gerçekçi bir şekilde iletişim kurması gerektiğini belirterek, Fransa'ya tam alım kapasitesinin gerekli olduğunu söyledi.

AB (Avrupa Birliği) mensubu olan ülkeler, 27 Aralık 2020 tarihinde Pfizer/BioNTech aşısına onay verilmesi üzerine toplu aşılamaya başlamıştı. Söz konusu ülkede bir hafta içerisinde yalnızca birkaç yüz kişiye koronavirüs aşısı uygulanmıştı. Almanya'da ise 3 Ocak 2021 tarihine kadar 240 bin kişiye aşı uygulanmış, İtalya'da da 118 bin kişiye aşı yapılmıştı.

Fransa ilk olarak yaşlı bakım evlerinde kalan kişileri aşılamaya başladı. Pfizer/BioNTech aşısının düşük sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerektiği için nakil işlemleri ile depolama açısından sorun yaşandığı ve koronavirüs aşısı yaptıracak kişiler ile teker teker görüşülerek rızalarının alındığı, bu nedenle toplu aşılamada yavaşlık yaşandığı belirtmişti. Bunun üzerine Fransız hükümeti, toplu aşılamayı hızlandıracağına yönelik söz vermişti.

Halkın aşıya olan güveni az

Fransa'da yaşayan insanların koronavirüs aşısına yönelik güveni az. Halkın yalnızca yüzde 40'ı aşı olmak istiyor.

Aşıda 1 milyon hedefi

Fransa, Ocak ayının sonuna kadar 1 milyon kişiye aşı yapmayı hedefliyor. Fransa'da Ocak ayının başlarında tespit edilen vakaların yüzde 1,4'ünün mutasyonlu koronavirüsle enfekte olduğu tespit edilmiş, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda hastanelere bir hafta içerisinde yatan hasta sayısının ilk baştaki gibi 25 bine yükselebileceği ifade edilmişti. Sağlık Bakanı Veran, 18 Ocak günü yaptığı açıklamada, ülkesinde Ocak ayının bitimine kadar 1 milyon kişiye aşı yapılmış olacağını söylemişti.

Fransa'da kaç doz aşı uygulandı?

Fransa 1 milyon doz aşı hedefine ulaştı. Söz konusu ülkede şu ana kadar 1.03 milyon doz aşı uygulandı.

Fransa'da koronavirüs bilançosu

Fransa'da şimdiye dek 3 milyon 53 bin 617 vaka tespit edilirken, söz konusu ülkede şu ana kadar 73 bin 49 kişi koronavirüsten öldü.