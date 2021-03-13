Floyd'un ailesine 27 milyon dolar ödenecek!

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Minnesota eyaletinde George Floyd, polis şiddeti sonucu 25 Mayıs 2020 tarihinde yaşamını yitirmişti. Floyd'un ailesine tazminat ödenmesine yönelik karar alındı. Konuya ilişkin açıklama Minneapolis Belediye Meclisi'nden geldi.

Açıklamada, polis ekiplerinin yanlış gözaltı tekniği sonucu ölümüne yol açtığı Floyd'un ailesine 27 milyon dolar değerinde tazminat verilmesine yönelik karar alındığı bildirildi.

"En yüksek anlaşma bedeli"

Floyd'un aile avukatı olan Ben Crump, Minneapolis Belediye Meclisi tarafından alınan kararı değerlendirdi. Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün değişim ve adalet isteğini gün yüzüne çıkardığını belirten Crump, 27 milyon dolar olan tazminat bedelinin şimdiye dek belirlenen "en yüksek mahkeme öncesi anlaşma bedeli" olduğunu dile getirdi.

"Siyahilerin hayatı önemli"

Crump, siyahilerin hayatının değerli olduğuna ve söz konusu insanlara yönelik polis şiddetinin bitmesi gerektiğine ilişkin önemli bir mesaj verilmiş olduğunu dile getirdi.

"Memnunuz"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Floyd'un ailesi, bu karardan memnun olduklarını belirterek, söz konusu tazminat bedelinin 500 bin dolarlık bölümünün olayın gerçekleştiği bölgenin kalkındırılması için tahsis edileceğini söyledi.

George Floyd'un adı verilmişti

Minneapolis Belediye Meclisi, Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan tutuklamanın yaşandığı yerin adını George Floyd Meydanı olarak değiştirmişti.

Ne olmuştu?

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde Floyd, dolandırıcılık şüphesi üzerine 25 Mayıs 2020 tarihinde gözaltına alınmak istenişti. Derek Chauvin isimli polis memuru, 46 yaşında olduğu belirtilen Floyd'u yere yatırmış ve uzun bir süre dizini kullanarak boynuna bastırmıştı. Floyd'un nefes alamadığını söylemesine rağmen söz konusu polis memuru bu eylemine devam etmişti.

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürülen Floyd yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin görüntülerin çıkması üzerine ABD (Amerika Birleşik Devletleri) genelinde protesto gösterileri başlamıştı. Şiddet içerikli eylemler ve yağmalama olayları ortalığı karıştırmıştı. Floyd'un ölümüne neden olan Chauvin, Oak Park Heights'te bulunan bir hapishanede yatmış ve gelecek duruşmaya dek 1 trilyon dolar kefaletle serbest bırakılmasına karar verilmişti. Polis memurunun davasına ilişkin jüri seçimine 8 Mart 2021'de başlanacağı kaydedilmişti.

Sosyal medya fenomenlerine para verilecek

Minneapolis Belediye Meclisi tarafından 6 sosyal medya fenomeni seçilmiş ve söz konusu fenomenlerin davaya ilişkin doğru bilgileri paylaşmaları için 12 bin dolar tahsis edildiği ifade edilmişti. Böylece bilgi kirliliğinin engelleneceği ve İngilizceyi yeterli düzeyde bilmediği için haberlerin takibini yapmakta zorlanan kişilerin doğru bilgilere rahat bir şekilde ulaşabileceği belirtilmişti.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 11:49