Floyd davası kapsamında fenomenlere ödeme yapılacak!

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Minnesota eyaletinde George Floyd'un boğazına bastırarak hayatını kaybetmesine yol açan Derek Chauvin isimli polis memuruna yönelik dava süreci işliyor. Davanın bir sonraki duruşması bu ay gerçekleştirilecek. Minneapolis Kent Konseyi, bu nedenle hem yerel basın hem de sosyal medya fenomenleri ile iş birliği içerisinde olunacağını duyurdu. Söz konusu iş birliği için 1 milyon dolar değerinde bir bütçe tahsis edildiği öğrenildi. Bütçenin 12 bin dolarlık bölümünün fenomenler için ayrıldığı bildirildi. Minneapolis Kent Konseyi'nin seçtiği 6 fenomenin, onay verilen bilgileri takipçilerine sunacakları kaydedildi.

"Bilgi kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor"

Minneapolis Kent Konseyi'nin açıklamasında, bu kararla birlikte bilgi kirliliğinin önüne geçileceği ve anadili İngilizce olmayan ya da İngilizceyi yeterince bilmediği gerekçesiyle basını takip etmekte zorlanan kişilerin doğru bilgiye rahatlıkla erişebileceği ifade edildi. Hangi sosyal medya fenomenlerinin seçildiği henüz belli değil.

"Destek alıyoruz"

Minneapolis Kent Konseyi Sözcüsü Hill, sosyal medya fenomenlerini belirlemek üzere halkla ilişkiler uzmanlarından destek alındığını ifade etti. Söz konusu kararla beraber dezenformasyona son verilmesinin ve Floyd'un hayatını kaybetmesinden sonra patlak veren yağma ve şiddet içerikli olayların engellenmesinin hedeflendiği belirtildi.

"İfade özgürlüğüne son vermek istiyorlar"

Yerel aktivistler, Minneapolis Kent Konseyi tarafından hem protestolara hem de ifade özgürlüğüne son verilmesinin hedeflendiğini dile getirdi.

Ne olmuştu?

George Floyd, Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde sahte para ile alışveriş yapmak istemiş, bu nedenle polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenmişti. 46 yaşında olduğu öğrenilen Floyd'u polis memuru Derek Chauvin yere yatırarak kelepçelemişti. Söz konusu polis memuru, uzun bir zaman boyunca Floyd'un boynuna bastırmıştı.

Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesi sonucu ülkede büyük protesto gösterileri başlamıştı. Polis memuru Chauvin, yanındaki diğer polis memurlarıyla birlikte görevden alınmıştı. Floyd'un nefes alamadığını belirtmesine rağmen hala boynuna bastırılması tepkilere yol açmıştı. Chauvin, diğer duruşmaya kadar 1 trilyon dolar değerindeki kefaletle serbest bırakılmıştı. Söz konusu polis memuru, Oak Park Heights'te yer alan bir hapishanede yatmıştı. Chauvin'in davasında jüri seçiminin 8 Mart 2021 tarihinde başlayacağı ifade edilmişti.