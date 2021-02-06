FLAŞ GELİŞME: Çocuğunu Öldüresiye Döven Anne Nurcan Serçe Tutuklandı Mı?

Dün gece sosyal medyaya bir annenin çocuğunu öldüresiye döverken çekilmiş bir videosu düştü. Bunu gören vatandaşlar, adı Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bu kadının tutuklanıp çocuklarının da elinden alınması gerektiğini savundu. Emniyet Müdürlüğü’ne ve İçişleri Bakanlığı’ndan gerekenin yapılmasını isteyen vatandaşlar, bu olayla ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Peki Nurcan Serçe tutuklandı mı?

Sosyal medya, dün gece yüklenen şiddet videosuyla resmen çalkalandı. Videoda, isminin Nurcan Serçe olduğu iddia edilen bir anne, kız çocuğunu diğer çocuklarının önünde öldüresiye dövüyor. Çocuğunun “anne!” diye haykırmasını umursamadan dakikalarca öldüresiye döven kadın hakkında tutuklama talepleri sosyal medyada sıkça dile getirildi.

Çekilen bu videonun ne zaman, nerede ve kim tarafından çekildiği henüz bilinmiyor. 8-10 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi tarafından acımasızca dövüldüğü bu videoya tepkiler her geçen dakika artıyor. Yetkililerin bu durumla ilgilenmesi isteyen vatandaşlar sosyal medyada gündem çalışması yapıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığının hesaplarını etiketleyerek gerekenin yapılmasını isteyen vatandaşlar adının Nurcan Serçe olduğu iddia edilen kadının tutuklanmasını ve çocuklarının elinden alınması talep ediliyor.

8-10 yaşındaki bir kız çocuğunun adeta işkence gördüğü bu videoda, kişinin iki çocuğunun da bu görüntülere şahit olduğu görülüyor. Yaşlarının oldukça küçük olduğu tahmin edilen bu çocuklar korkudan hiçbir şey yapamıyor.

Güncel olarak, kız çocuğundan ve Nurcan Serçeden bir haber yok. Fakat videonu sonlarına doğru, işkenceci anne kızının suratına yastık bastırıyor ve boğmaya teşebbüs ediyor. Vatandaşlar bu kişilerin durumu ile ilgili bir haber alamadıkça giderek daha da endişeleniyor.

Bir kişinin bu kadar şiddet görmesine hatta öldürmeye teşebbüs edilmesine sessiz kalamayan vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığının hesaplarını etiketleyerek cani kadının tutuklanmasını istiyor.