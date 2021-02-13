Flaş Açıklama: CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Hazır!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Milliyet’ten Tunca Bengin’e açıklamalarda bulundu. İnce’nin CHP’den istifa etmesini değerlendiren Tekin, “40 yıldır CHP’ye emek vermiş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuş bir arkadaşımızın ayrılması parti açısından da bizim açımızdan da üzücü bir tablodur. Bunu hiç bir siyasi parti istemez. Keşke olmasaydı” dedi.

CHP’nin adayı hazır!

CHP’nin adayı kim olacak?

Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 50+1’in gerektiği önemine vurgu yapan Tekin, “Yani hem hiçbir arkadaşımızı kaybetmeyeceğiz aynı zamanda Millet İttifakı’nı da zedelemeyeceğiz. Hatta mümkünse ittifaka yeni siyasi partileri, siyasi hareketleri de dahil etmek gibi bir görevimiz var. Böyle olunca da elbette CHP’nin adayı var ona hiç kimsenin tereddütü olmasın ama koşullar öyle bir noktaya getirir ki tek adayla çıkmak zorunda kalırsınız. O zaman tabii ki ittifaktaki siyasi partilerin de gönül rızasıyla aday belirlenebilir. Hayır, koşullar her siyasi parti kendi adayını çıkaracak derse zaten CHP’nin adayı hazır o konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın” dedi ancak bir isim vermedi.

Tekin CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı için CHP’den biri dedi ve “Kesinlikle. CHP’li, aynı zamanda Millet İttifakı’ndaki siyasi partilerin de rahatsız olmayacağı rahatlıkla oy verebileceği bir şahıs olduğunu söyleyebilirim. Ama koşullar birinci turda tek aday olsun olursa tabi bu isim değişebilir o zaman” ifadelerini kullandı.

Kulislerde, Tekin’in bu açıklamaları Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına ilişkin bir sinyal mi yorumlarına neden oldu.