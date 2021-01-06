Fiyatı Düşen İkinci El 10 Otomobil

Pandeminin başlamasıyla sıfır araç üretimi durma noktasına gelmiş, ikinci el araçlar ise fiyatlarını 2 ye katlamıştı. Yeni yılın gelmesi ile birlikte araç piyasalarındaki fiyatların ne olacağı ise merak konusu oldu. İşte 2021 yılının ilk ayında fiyatları düşen 10 araç.

Ford Fiesta

2009 model Ford Fiesta 1.25 motor hatchback otomobil fiyatı düşen modellerden biri. Düz vitesli araç için fiyatı 90 bin TL altı satın alınabilecek olan Ford Fiesta'nın yeni yılın ilk ayında düşen fiyatı ile dikkat çekiyor. Ford Fiesta için 150.000 km ve 200.000 km arasındaki kilometreler ile satın alınması karlı olacaktır. Bu araç modeli benzinli olup, düşük motor hacmi ile de MTV ödemelerinde kullanıcılarını üzmemektedir.

Megane 2

2. nesil Reanult Megane da Renault'un C segmentteki önemli temsilcilerinden. Megane 2'de fiyatlar azalırken fiyatı 70 bin TL'nin altında alınacak en uygun araçlardan biri oldu. Hyundai i10

Hyundai i10'da 2009 ve 2010 model olan benzinli otomatik araç modelleri için oldukça uygun fiyatlar sunuyor. 100 bin kilometre 2.el araba sitelerindeki satış bedeli ise 88 bin TL civarında.

Nıssan Mıcra

Nisan Micra'da 2011 modeller 120 bin TL çerçevesinde seyrederken 1 yaş büyük olanlarındaki bu fiyatta oldukça avantajlı.

Fıat Lınea

Fiat Linea 2. el piyasasındaki düşüşlerden etkilenen araçlar içinden oldu. Fiat Linea fiyatları 2012 modeli dizel manuel seçenekleri ile bugün 90.000 Türk Lirasının altına düşmüş durumda.

Alfa Romeo

Alfa Romeo'da 2010 yılı öncesi kasalarda hem tasarım açısından hem de özellikleri olarak en donanımlı ve modern araçlarıyla göze çarpan 147 modeli binici olarak tabir edilen ikinci el otomobil almak isteyenlere çok uygun fiyatlara fazlası ile konforlu ve keyifli bir sürüş sunuyor. Alfa 147'yı bugün alacak bir kullanıcı 66 bin Türk Lirası gibi bir fiyata bu otomobili satın alabiliyorsunuz.

Clıo

Renault Clio 2006 model olanları. 1.5 dizel motoru ile yakıt ve vergi rakamları ile Clio bugün 60.000 TL'nin altına alınabilecek önemli modellerden biri olarak öne çıktı.

Toyota Corolla Sol

Toyotta Corolla Sol benzinli olmasına karşın düşük yakıt harcaması ile bilinen bir model. 150.000 km ortalama ile alınması durumunda 2007 model bir Corollayı müşterisi 60.000 TL'nin satın alınabiliyor.

Punto

İtalyan Fiat markanın spor modellerinden olan Punto'da 1.4 Grande modeli fire active paketi ile kullanıcısını hiç de üzmeyecek bir fiyat diliminde yumuşak direksiyon city modu gibi birçok özellik ve imkan sunuyor. Punto'da ortalama kilometre tercihiniz 100.000 olmalı.

Peugeot

206 Fransız marka Peugeot'un 106 ve diğer bir modeli olan 206 halen 2.el otomobil kullanıcılarının tercih ettiği bir model. 206'nın şimdiki fiyatları ise 62.000 Türk Lirası gibi seyrederken bu modelde otomobil satın alacak olan kişilerin açılır tavan, cam tavan gibi birçok cazip seçeneği var. En ucuz otomobiller listesinde fiyatları en düşük olan araçlardan biri de Peugeot oldu.