2021 yılına ilişkin fitre miktarı belli oldu.

Konuya ilişkin açıklama Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan geldi.

Açıklamada, 2021 yılında Ramazan ayının başlayacağı günden (13 Nisan) 2022 yılında Ramazan ayının başlayacağı güne kadar (2 Nisan) fitre miktarının 28 lira olarak tespit edildiği bildirildi.

İslam dinine ait temel kaynaklarda anılan deliller ile bir insanın günlük gıda gereksiniminin ortalamasına bakılarak fitre miktarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu miktarın nakdi veya ayni (gıda gibi) olarak verilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, 28 liranın "günlük fidye tutarı" olduğuna dikkat çekilerek, fitre veren insanın şahsi günlük gıda harcamasına tekabül eden tutarı veya daha fazlasını da verebileceği aktarıldı.

Fitre nedir?

Oruç tutmanın ve Ramazan Bayramı'na ulaşmanın, aynı zamanda insan olarak dünyada bulunmanın şükrü olarak Müslümanlar tarafından belirli insanlara verilmesi gerekli olan sadaka "fitre" olarak adlandırılıyor.

Fitre ne zaman veriliyor?

Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü verilebileceği gibi söz konusu bayramdan önce de verilebilir. Fitrenin Ramazan Bayramı'ndan önce verilmesi daha uygun görülür.

Fitre kimlere veriliyor?

İnsanın bakmakla yükümlü olmadığı ve yoksulluk çeken Müslümanlara fitre veriliyor. Fitre veren insanın bu fitreden direkt ya da dolaylı yoldan faydalanmaması gerekiyor. Müslümanlar, fitreyi annesine, babasına, dedesine, ninesine, çocuklarına, torunlarına ve onun çocuklarına veremez. Öte yandan, eşler de birbirlerine hiçbir şekilde fitre veremez. Zengin sayılanlara da fitre verilemez. Yoksul bir insana verilecek olan fitre, aynı zamanda birden fazla yoksul insana da verilebilir. Fakat herkese eşit miktarda fitre verilmesi gerekli.

Fitre nasıl belirleniyor?

Fitrenin amacı, yoksul bir insanın bir günlük gıda gereksiniminin karşılanması ve Ramazan Bayramı'nda yaşanan sevince ortak olmasıdır. Fitre, bir insanın günlük yiyecek gereksinimini karşılayacak tutara göre belirleniyor.

2020 yılında fitre ne kadar olmuştu?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2020 yılına ilişkin fitre miktarı 27 TL olarak tespit edilmişti.

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan 13 Nisan Salı günü başlayıp, 12 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor.

Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlayıp, 15 Mayıs Cumartesi günü bitiyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 13:41