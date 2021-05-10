Filyasyon Ekipleri Çocuklarından Ayrı Geçirdikleri Son Anneler Günü Olmasını Diledi

Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri bu seni Anneler Günü'nün çocuklarından ayrı geçtiğini ve son Anneler Günü olmasını istediklerini söyledi. Salgın sürecinin en başından beri tehlikenin tam ortasında çalışan ve her zaman sahada olan filyasyon ekipleri anneler gününde de görevlerini başında bulundu. Tıpkı geçen sene olduğu gibi bu sene de ailelerinden ve çocuklarından uzakta kalmak zorunda olan Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri bu senenin çocuklarından ayrı geçirdikleri son Anneler Günü olmasını istediklerini ifade etti.

Dr. Hüma Baycan Sevgi, 3 yaşındaki kızının bu dönem içerisinde pandemi çocuğu olduğunu söyledi ve yaşının çok küçük olmasına rağmen el dezenfektanını bildiğini, maske taktığını ve sık sık “Maskem nerede?” şekilde sorduğunu söyledi. Ellerini burnuna ve ağzına götürmesi gerektiğini bidiğine ifade eden anne, 3 yaşındaki küçük kızının eve girdiğinde ise dezenfektan aradığını ve hemen ellerini dezenfekte ettiğini söyledi. Kızının duruma alıştığını ve maskesiz bir yaşamı bilmediğini belirten Dr. Hüma Baycan Sevgi, 3 yaşındaki minik kızının kendisine sitem ettiğini ve kendisinin onunla hiç oynamadığını, eve geldiğini ve hemen yemek pişirdiğini söylediğini iletti. Bu dönemde ailelerine çok fazla vakit ayıramadıklarını ifade eden Sevgi, riskin tam göbeğinde çalıştıkları için hastalığı sevdiklerine taşımaktan büyük bir korku duyduklarını ifade etti. Artık herkesin kısıtlamalardan ve önlemlerden bıktığını bildiklerini ifade eden Dr. Hüma Baycan Sevgi, hem anne babalar hem de sağlık çalışanları için zor bir sürecin olduğunu açıkladı. Herkesin kendi savaşını verdiğini söyleyen Sevgi bu durumun tek kurtuluşunun ise korunma ve aşılama olduğunu açıkladı.

Hemşire Meltem Öndağ ise bu zorlu dönemde çocukların da eve kapandıkları için anne babalarına daha çok ihtiyaç duymaya başladıklarını ifade etti ve kendisinde de çocuklarını yetememe hissinin oluşmaya başladığını söyledi.