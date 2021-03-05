Filyasyon ekibi iz sürdü: Boş pide kutularından anladılar!

Trabzon'da cenaze törenine katılım gösteren iki kişi koronavirüsle enfekte oldu. Söz konusu kişiler, evde bulunan 8 kişinin adlarını filyasyon ekibine vermedi çünkü bazı aile üyelerinin Almanya'ya dönmek üzere uçak bileti aldıkları ve bu biletlerin iptal edilmesini istemedikleri ortaya çıktı.

Almanya'da ikamet eden iki kişi, cenaze törenine katılım göstermek üzere Trabzon'a geldi. Bu kişiler, cenaze töreninden sonra yeniden Almanya'ya gidebilmek için şehirde bulunan bir sağlık merkezinde koronavirüs testi yaptırdı. Test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Telefon numaralarını vermediler

Bunun üzerine filyasyon ekibi, temaslıların belirlenmesi için iki kişinin bulunduğu mahalleye gitti. Ekip, koronavirüsle enfekte olan iki kişiden telefon numarası talep etti. Fakat Türkiye'de bulunan GSM operatörlerine ait bir telefon numarasına sahip olmadıklarını belirten kişiler, cenaze törenine katıldıktan sonra kimseyle görüşmediklerini ve Almanya'ya geri gidebilmek amacıyla koronavirüs testine gittiklerini söyledi.

10 tane boş pide kutusu gördü

Ekip, temaslıların belirlenmesi amacıyla yönelttikleri sorular karşısında tutarsız cevaplar aldı. Herhangi bir temaslı ismi alamayan ekip, koronavirüs hastalarına tedavi için gerekli olan ilaçları teslim etti. Filyasyon ekibinde bulunan bir doktor, binayı terk etmeden önce kapının önünde 10 tane boş pide kutusunun bulunduğunu fark etti.

8 kişinin da bulunduğu belirlendi

Bunun üzerine ekip, dairenin önünde bir süre beklemeye karar verdi. Yalnızca koronavirüse yakalanan iki kişinin yaşadığı söylenen evde başkalarının da bulunduğu anlaşıldı. Ekip yeniden dairenin kapısını çaldı. Vakalara evde başkalarının bulunup bulunmadığını soran ekip, aynı evde 8 kişinin daha bulunduğunu öğrendi.

Biletlerinin yanmasını istememişler

Koronavirüsle enfekte olan iki kişinin temasa geçtikleri kişilerden bazılarının Almanya'ya dönmek üzere uçak bileti aldıkları ve bu biletlerin iptal edilmemesi için ekibi yanılttıkları ortaya çıktı. Söz konusu kişiler, bu amaçla temaslı oldukları kişilerin adlarını ve telefon numaralarını vermedikleri tespit edildi.

"Temaslı kişilerin tespiti önemli"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Trabzon Sağlık İl Müdür Usta, şehirdeki vaka artışının en kritik nedenlerinden birinin de temaslıların isimlerinin verilmemesi olduğunu söyledi. Usta, temaslıların isimlerinin verilmemesi sebebiyle birçok kişinin koronavirüsle enfekte olduğunu ve filyasyon ekiplerinin zor duruma düştüğünü dile getirdi. Koronavirüsle mücadelede temaslı kişilerin tespitinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Usta, temaslıların belirlenmesi durumunda bulaşın kontrol altına alınabildiğini söyledi. Usta, insanların hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını koruması için yükümlülüklere sahip olduklarını belirterek, temaslı kişilerin tespit edilmesi durumunda ekiplerin rahatlıkla durumu kontrol altına alabildiklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 16:49