Filistin Mescid-i Aksa Açıklaması Yaptı! İslam Dünyasına Çağrıda Bulundu

Ramazan ayının son günlerine gelinmesi ile birlikte İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'da düzenlenen saldırılar sebebi ile bazı Filistinli Müslümanlar ağır olmak üzere yaralı vatandaşların sayısı 215 kişiye ulaştı. Yapılan saldırılar ile ilgili Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bazı açıklamalarda bulundu ve İsrail işgal güçlerinin Kudüs'te bulunan savunmasız ve sivil Filistin halkına karşı uygulamış olduğu şiddetin derhal sona ermesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani de Harem-i Şerif'in hoparlöründen İslam dünyasına bir yardım çağrısında bulundu.

İsrail, Filistin işgali altında bulunan Doğu Kudüs'te sabah namazını Mescidi Aksa'da kılmakta olan binlerce Filistinli Müslümanın fanatik Yahudilerin baskınını önlemek adına nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısı ve müdahalesiyle karşılaştı. Filistinli vatandaşlar sabah namazını Mescid-i Aksa'da kıldı ve sonrasında Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirdi ve gösteriler yaptı. Diğer taraftan İsrail polisinin Filistinlilere ses bombası ve gaz bombası ile müdahale ettiği açıklandı. İsrail polisi tarafından yapıldığı öğrenilen müdahalelerde 10 Filistinli vatandaşın yaralandığı ve üçünün hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Filistinli vatandaşlar ise İsrail polisinin sert müdahalesine taş atarak karşılıkta bulundu. Bunun yanı sıra Filistin Kızılayı da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Mescid-i Aksa'da İsrail polisi tarafından düzenlenen müdahalelerde yüzlerce kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı. İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'da yapılan saldırıda bazılarının ağır olmak üzere 215 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Sözcü Kalın da konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımızın talimatı ile girişimlerimizin her düzeyde devam ettiği bilgisini paylaştı.

Konu ile ilgili olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de açıklamalarda bulundu ve Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinli vatandaşlara yönelik İsrail şiddetinin artarak devam ettiğini belirtti ve "Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu, zulüm, pervasızlık ve hukuk tanımazlıktır” denildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 15:27