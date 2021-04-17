Fethullah Gülen öldü mü? 17 Nisan FETÖ lideri öldü iddiası!

Fethullah Gülen öldü mü? Fethullah Gülen vefat mı etti? 17 Nisan 2021 tarihinde Fethullah Gülen öldü iddiası! FETÖ lideri vefat mı etti? FETÖ öldü mü?

Fethullah Gülen öldü iddiası!

Sosyal medyada Fethullah Gülen öldü iddiası! 17 Nisan 2021 tarihinde Devlet Bahçeli ardından Fethullah Gülen vefat ettiği haberleri yayıldı. FETÖ öldü mü? Fetö lideri hayatını kaybetti mi merak ediliyor!

Sosyal medya Devlet Bahçeli ardından Fethullah Gülen öldüğü iddia ediliyor. Ancak FETÖ lideri sürekli olarak ölüm haberi çıkıyor. 17 Nisan 2021 cumartesi günü Devlet Bahçeli sonrası Fethullah Gülen haberi de henüz resmi olarak açıklanmadı.

FETÖ lideri öldü, FETÖ hayatını kaybetti haberleri iddia olarak kaldı ve henüz resmi bir açıklama gelmedi!