Festivalde Frida Oyunu Sahnelecenek! Şiddet Mağduru Kadın Fotoğrafları Boş Koltuklara Yerleştirilecek

Kadın Oyunları Festivali, Frida oyununu sahneleyecek. Türkiye’de ilk kez Bilkent Center ev sahipliğinde ve Ankara Sanat Tiyatrosu işbirliği ile düzenlenmiş olan Festival, 4 Mart tarihinde başlamak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Bilkent AST'ta 4 Mart tarihinde festivalin başlayacağı haberi öğrenildi. Hem uluslararası hem de ulusal olarak fazla sayıda sanat projesini gerçekleştirmiş olan Bilkent Center ev sahipliğinde yapılacak olan festival, konu hakkında açıklama yapıp tiyatro sevenleri müjdeli haber ile bilgilendirmiş oldu. Ankara Sanat Tiyatrosu işbirliği ile Bilkent sahne AST’ta başlayacak olan Kadın Oyunları Festivali, Frida oyununu sahneye taşıması ile tiyatro sevenleri oldukça sevindirdi.

Kadın Oyunları Festivali, perdelerini açacağı tarih olarak ise 4 Mart 2021’i gösterdi. Frida Kahlo’nun hayat hikayesini anlatan “Frida” oyunu genç ve başarılı oyuncu Elif Armağan tarafından canlandırılacak. Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo’nun hayat Hikayesi 4 Mart tarihinde Kadın Oyunları Festivali ile birlikte sahnelenecek. Tiyatro oyununun başrolünü genç oyuncu Elif Arman tarafından üstlenirken oyunun yönetmenliği ise Emre Tandoğan tarafından yapılacak. Beliz Güçbilmez tarafından yazılan oyunun konusu ise Frida Kahlo’nun hayat hikayesi olması ile birlikte ünlü Meksikalı ressamın kendisine sorduğu sorular ve bu sorulara verdiği yanıtlar ile varoluş mücadelesi anlatılmakta. 4 Mart’ta perdelerini açacak olan Kadın Oyun Festivali’nde %100 doğal havalandırma sistemi bulunmaktadır. Bilkent Sahne AST’ta üst düzey hijyen önlemleri uygulanırken tiyatro sevenler titizlik ile hazırlanmış olan oyunda salgın ile ilgili alınan önlemlere uygun olarak bir oyun izleyecektir. Tiyatro sevenlerin Frida Kahlo’nun hayat hikayesinin anlatılacağı salona hes kodu uygulaması ve ateş ölçümü yapılarak alınacağı öğrenilen haberler arasında yer aldı. Bununla birlikte ülkemizde ve tüm dünyada bir yılı aşkın süredir etkisini sürdüren korona virüs sebebi ile sosyal mesafe kuralları gereğince koltuk sayısının yarıya indirileceği açıklandı. Tiyatro sevenlerden salona gelen misafirlerden maske kullanımı zorunlu olarak rica edilecek. Salgın nedeni ile koltukların yarıya indirilip bir koltuk boş bırakılıp oturulması planlanırken toplumsal farkındalık yaratma amacı ile erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetmiş olan kadınların fotoğrafları boş koltuklara yerleştirilip farkındalık yaratılacak. Koltukların satışlarından elde edilen gelirin ise Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Mor Çatı Sivil Toplum kuruluşlarına bağışlanacağı haberi öğrenilmiştir.