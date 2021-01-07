Fenerbahçe Alanyaspor izle Bein Sports 1 FB Alanya canlı maç izle

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5. sıradaki Fenerbahçe 3. sıradaki Alanyaspor'u ağırlıyor. Zirve yarışının daha da karmaşık hale geldiği zorlu haftada Fenerbahçe ile Alanyaspor karşılaşıyor! Futbolseverler heyecanla Fenerbahçe Alanyaspor maçının başlamasını beklerlerken bir yandan da internette Fenerbahçe Alanyaspor CANLI Maç sorgularına başladılar. Bu sezon Erol Bulut yönetiminde Şampiyonluk hedefiyle yola başlayan ancak beklenmeyen kayıplar yaşayan Fenerbahçe, art arda 2 galibiyetin ardından Alanyaspor maçını da kazanmak istiyor! Sezonun flaş ekibi Alanyaspor ise geçen hafta aldığı Başakşehir galibiyetinin ardından bu hafta güçlü rakibi Fenerbahçe'yi de devirmenin planlarını yapıyor! Fenerbahçe - Alanyaspor CANLI MAÇ bilgileri haberimizde sizlerle...

Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Fenerbahçe - Alanyaspor maçıyla sona eriyor! Haftanın kapanışında Fenerbahçe ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Galatasaray'ın Konya deplasmanında 4-3 mağlup olduğu haftada Beşiktaş da Çaykur Rizespor'u 6-0'lık "fantastik" skorla mağlup ederek 1. sıraya tekrar yükselmişti. Gaziantep'in de galip gelerek çıkışını sürdürdüğü ve 2. sıraya yükseldiği haftada, 5. sıradaki Fenerbahçe, 3. sıradaki rakibi Alanyaspor'a karşı! Fenerbahçe Alanyaspor maçı artık az bir zaman sonra başlayacak. Futbolseverler de Fenerbahçe Alanyaspor CANLI MAÇ sorgulamalarına hız verdi. Fenerbahçe Alanyaspor CANLI MAÇ detayları haberimizin devamında sizlerle...

Fenerbahçe - Alanyaspor Maçı İlk 11'leri

Fenerbahçe: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas, Thiam

Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje; Siopis, Berkan Kutlu; Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson; Adam Bareiro

Fenerbahçe Alanyaspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlıyor. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı zorlu mücadelede Fenerbahçe'de Alanyaspor'da galibiyet için mücadele verecekler. İyi olanın kazanacağı Fenerbahçe Alanyaspor maçı beIN Sports 1 HD kanalından canlı yayınlanacak. Futbolseverler ayrıca Bein Connect üzerinden Beinsports üyelikleri ve şifeleriyle de Fenerbahçe Alanyaspor maçını izleyebilecek.

Caner Erkin İlk 11'de

Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında görev alamayan tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin bu akşam Alanyaspor maçında ilk 11'deki yerini aldı. Teknik direktör Erol Bulut, Novak'ın da sakatlığı nedeniyle forma giyemediği haftada Caner Erkin'e ilk 11'de şans verdi. Sağ bek de ise bir diğer milli futbolcu Nazım Sangare görev alacak.

Defansta Sadık - Tisserand

Uzun süreli sakatlığını tamamen atlatan ve artık ilk 11'de de yavaş yavaş görev almaya başlayan Sadık Çiftpınar bu akşam zorlu Alanyaspor maçında da ilk 11 başlıyor. Tisserand'ın yanına Sadık'ı ilk 11'de görevlendiren Erol Bulut, Serdar Aziz'i ise yedeğe çekti.

Samatta Yedekte

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatarak kadroya dahil olan Mbwana Samatta bu akşam da yedek kulübesinde başlayacak. Antrenman ve maç eksiği bulunan Samatta henüz ilk 11 için hazır bulunmazken geçen hafta Kasımpaşa maçında 2 gol birden atan Mame Thiam ilk 11'deki yerini aldı.

Babacar Yerine Adam Bareiro İlk 11'de

Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, sakatlığı yeni atlatan Babacar yerine forvet hattında Adam Bareiro'ya şans verdi. Alanyaspor'da Adam'ın arkasında Bakasetas, Efecan Karaca ve Davidson görev alacaklar. Hücum organizasyonları bu dörtlü arasında gerçekleşecek.