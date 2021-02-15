Fauci: Bağışıklık Güney Afrika mutasyonuna karşı korumuyor!

Birçok ülke mutasyonlu koronavirüsle mücadele etmeye devam ediyor. Mutasyonlu koronavirüslerin daha hızlı bulaştığı biliniyor. Bu nedenle bazı ülkelerde daha sıkı önlemlerin hayata geçirildiği görülüyor.

"Daha sıkıntılı"

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden'ın danışmanlarından biri olan Fauci, koronavirüsün Güney Afrika mutasyonuna ilişkin fazla bilginin mevcut olmadığını dile getirdi. Fauci, koronavirüsün Güney Afrika mutasyonunun, koronavirüsün İngiltere mutasyonuna karşı daha sıkıntılı olduğuna dikkat çekti.

"Aşı daha fazla koruma sağlıyor"

Güney Afrika'da koronavirüsle enfekte olduktan sonra iyileşen kişilerin mutasyonlu koronavirüse de yakalanabildiklerini kaydeden Fauci, bu nedenle kazanılan bağışıklığın mutasyonlu koronavirüse karşı koruma sağlamadığını dile getirdi. Fauci, "aşının" koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu ile enfekte olmayı engelleme konusunda doğal bağışıklığa göre daha fazla etkili olduğunu aktardı.

Oxford/AstraZeneca aşısı durdurulmuştu

Güney Afrika'da Oxford/AstraZeneca aşısının mutasyonlu koronavirüse karşı ne kadar koruma sağladığına ilişkin bir araştırma yapılmış ve söz konusu araştırmadan şaşırtıcı sonuçlar çıkmıştı. Oxford/AstraZeneca aşısının hafif şiddetteki vakalar ile orta şiddetteki vakalara karşı "az seviyede" etkili olduğu belirlenmişti. 2 bini aşkın kişiyle gerçekleştirilen araştırma neticesinde Oxford/AstraZeneca aşısının uygulanması durdurulmuştu. Fakat araştırmacılar, Oxford/AstraZeneca aşısının ağır vakaları engelleme hususunda hala etkili olduğunu düşünüyor.

Bilim insanlara göre, Güney Afrika'da tespit edilen vakaların yüzde 90'u mutasyonlu koronavirüsle enfekte olmuş durumda. Güney Afrika'da şu ana kadar 1 milyon 491 bin 807 vaka tespit edilirken, 1 milyon 388 bin 321 kişi iyileşti. Söz konusu ülkede koronavirüs kaynaklı 47 bin 899 can kaybı gerçekleşti.

1 milyon doz aşı teslim edilmişti

Güney Afrika'ya 1 milyon doz Oxford/AstraZeneca aşısı teslim edilmişti. Güney Afrika Sağlık Bakanı Mhkhize, Oxford/AstraZeneca aşısı ile ilgili nasıl bir yol izleneceği hususunda öneri bekleyeceklerini dile getirmişti. Mhkhize, Pfizer/BioNTech ve Johnson&Johnson aşılarına yönelik uygulamanın süreceğini duyurmuştu.

Araştırmayı gerçekleştirenlerden Prof. Dr. Madhi, Oxford/AstraZeneca aşısının hafif şiddetteki vakalar ile orta şiddetteki vakalara karşı herhangi bir işe yaramadığını söylemişti. Oxford/AstraZeneca aşısının ağır vakalara karşı ne kadar koruma sağladığına bakamadıklarını kaydeden Prof. Dr. Madhi, araştırmada yer alan kişilerin genç olduklarını ve risk grubunda bulunan kişileri yansıtmadıklarını ifade etmişti.

Güney Afrika mutasyonu nedir?

Güney Afrika mutasyonu, koronavirüsün daha hızlı bulaşmasına neden olan bir mutasyon. Fakat söz konusu mutasyonun, insanlarda ağır hastalığa neden olduğuna ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadı. Yine yaşlılar ile kronik rahatsızlıklara sahip olan kişiler risk grubunda yer alıyor. Japonya, Norveç ve Avusturya dâhil olmak üzere minimum 20 ülkede koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu tespit edildi.

Türkiye'de kaç kişi yakalandı?

Sağlık Bakanı Koca, son yaptığı açıklamada, Türkiye'de şu ana kadar 263 kişinin koronavirüsün İngiltere mutasyonu ile enfekte olduğunu belirtirken, 23 kişinin ise koronavirüsün Güney Afrika mutasyonu ile enfekte olduğunu bildirmişti. Koca, kaynağı belirsiz olan 106 mutasyonun saptandığını da ifade etmişti.