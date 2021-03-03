Fatura Yardımlarında Yeni Duyuru! Mart ayında Doğalgaz Su ve Elektrik Faturası Yardımı

Covid-19 yüzünden maddi olarak sıkıntı yaşayan kişi sayısında bir artış yaşanmıştır. Salgının önüne geçebilmek adına alınan önlemler etkili olmaktadır. Ancak önlemler maddi olarak sorun şeklinde geri dönüş gerçekleştirmektedir. Pandemi yardımları vatandaşların maddi olarak daha refah içerisinde yaşamalarını sağlamak amacı ile verilmektedir. Bu bağlamda;

Çalışan,

Emekli,

Memur,

Esnaf,

Çalışmayan ayrımı yapılmamaktadır.

Gerçekleştirilen yardımlarda sadece ihtiyaç sahiplerine öncelik verilmektedir. Çünkü yardımların belli bir kotası bulunmaktadır. kota içerisinde kendine ilk yer bulanlar da şüphesiz gerçekten ihtiyaç sahibi olanlardır. Bundan ötürü yardım başvuruları titiz bir inceleme sürecinden geçirilmektedir.

Zamlı geri çekin talebi!

Elektrik, Doğalgaz ve Su fatırası gibi yardımlar yapılıyor ancak vatandaşın tek bir talebi var! Vatandaşalr zamların geri çekilmesini istiyor! Bir çok vatandaş elektrik, Doğalgaz ve su fatura zamlarını geri çekilsin istiyor. Özellikle ödeme yapamama durumuna gelen vatandaşların bu talepleri karşılansın istiyor! Peki kimler fatura yardımından nasıl faydalabilir?

Devletten Fatura Yardımı!

Korona Virüs büyük kesimlerin işlerine ara vermek zorunda kalmalarına neden olmuştur. Sokağa çıkma kısıtlamaları olsun kafe ve restoranların kapanması olsun bu durumun temel nedenlerindendir. Yaşanan durum zaman içerisinde;

Elektrik,

Su,

Doğalgaz gibi temel ödemelerin yapılamamasına yol açmıştır.

Salgının ilk dönemlerinde bu alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir kampanya başlattığı bilinmektedir. Kampanya kapsamında ihtiyaç sahiplerinin faturaları hayırseverler tarafından ödenmiştir. Bunun için online sistemlerden destek alınmıştır.

Fatura Desteği Nasıl Alınır?

Vatandaşlar buna ek olarakndan da istifade edebilmektedir. Zira yetkili kurumlar ihtiyaç sahiplerinin fatura ödemelerine destek olmaktadır. Bazı kesimlerden tüketim üzerine fatura alınmaması da mümkündür. Tabi sonuçlar için başvuru, talep incelemesi gibi süreçlerin tamamlanmasını beklemek gerekmektedir.

Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın kapsamında pek çok yeni kampanyanın altına imzasını atmıştır. Fatura ödemelerinde destek sistemi de bunlardan biridir. Sistemin kişisel olarak tanımlanabilmesi adına başvuruların sisteme kaydettirilmesi gerekmektedir. Gerekli olan başvurular için;

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları,

Belediyeler,

Kaymakamlıklar,

Valilikler kullanılabilmektedir.

Bakanlıklar özel yardımlar için online sistemlerin geçerli olduğunun duyurusunu da yapmıştır. Bu kapsamda özellikle 1000 TL nakit yardımı için e-devlet sistemini aktif hale getirmiştir. Vatandaşların e-devlet üzerinden gerçekleştirebildikleri yardım başvuruları pandemi koşullarında dışarı çıkılmasına da gerek bırakmamıştır. Bu sayede sosyal mesafe kurallarına riayet ederek gerekli olan yardımların başvuruları tamamlanabilmektedir.

Pandemide Yapılan Diğer Yardımlar

Sosyal destek ödemeleri sadece fatura temini ya da direkt nakit yardımı olarak düşünülmemelidir. Ülkemizde oldukça uzun zamandan bu yana alternatif konu başlıkları altında vatandaşlara yardım yapılmaktadır. Devlet eli üzerinden yapılan yardımlar salgın yüzünden sadece genel kişi sayısını artırmıştır. Yardımların genel bir liste haline getirilmesi durumunda;

Kuru gıda,

Yakacak,

Sıcak yemek,

Barınma,

İlaç,

Eğitim,

Maske şeklinde devam ettiği görülecektir.

Yardımların hangi kurumdan temin edildiği de şekil bazlı değişim yaşanmasına neden olacaktır. Bazı gıda destekleri doğrudan koli haline evlere bırakılmaktadır. Bazılarında ise marketlerde geçerli kuponlar verilmektedir. Her halükârda ana amaç ihtiyaç sahiplerinin geçimlerine destek olmaktır. Pandemi sürecinde yapılan yardımların artarak devam etmesi beklenmektedir.

Devlet Yardımlarını Kimler Alabilir?

Devlet yardımı temin edebilmenin belli şartları bulunduğu bir gerçektir. Tabi yardımların kapsamı şartların değişim göstermesine neden olabilmektedir. Ancak devlet yardımı alabilmek için genel manada;

Düzenli gelir sahibi olmamak,

Sigorta bulundurmamak,

Hanedeki kişi başına düşen gelirin düşük olması gibi şartlar aranmaktadır.

Bu tür kimseler incelemeler neticesinde zaten kısa süre içerisinde tespit edilmektedir. Fatura yardımlarının yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuruları çerçevesinde destek temini de mümkündür. Vakıflar Genel Müdürlüğü her sene belli miktarda vatandaşa muhtaç aylığı bağlamaktadır. Aylığa başvurup almaya hak kazananlar düzenli gelir elde etmiş sayılmaktadır. Zira aylık her dönem düzenli olacak şekilde ihtiyaç sahiplerinin ana hesaplarına yatırılmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 09:37