Fatura Borcu Olanlar Dikkat! Doğalgaz, Su ve Elektrik Faturasında 75 TL Değişiklik

Bu durum özellikle;

Elektrik,

Su,

Doğalgaz,

İnternet gibi temel faturaların ödenememeye başlamasından sonra anlaşılmıştır.

Yaşanan salgın çerçevesinde devlet zaten farklı yardım paketlerini vatandaşlara sunmaktadır. Ancak faturalarını ödemek konusunda sıkıntı yaşayan insan sayısının artmasından sonra yardımlar bu alana kaydırılmıştır. Siz de ihtiyaç duymanız halinde devlet fatura yardımlarından istifade edebilirsiniz.

Elektrik Faturalarında Yeni Dönem!

Elektrik faturaları ülkemizde uzun zamandan bu yana otomatik abonmanlık üzerinden işlemektedir. Vatandaşların büyük bir bölümü bu durumu değiştirebileceklerinin farkında bile değildir. Oysaki, durum bu şekilde değildir. Çünkü fatura miktarı düzenli olarak belli rakamların üzerinde gelen vatandaşlar için serbest tüketici olmak hakkı verilmektedir.

Serbest tüketici olmak için bireysel olarak başvuru iletiminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Yoksa sistemde herhangi bir otomatik tanımlama bulunmamaktadır. Vatandaşlar ilgili birimlere taleplerini iletmektedir. Sonrasında kişilerin fatura incelemeleri yapılmaktadır. Sisteme kayıt olanlar ilerleyen dönemlerde elektrik tedarik edecekleri firmaya kendileri karar vermektedir. Bu da otomatik olarak daha uygun fiyattan elektrik tedarik etmeye olanak tanımaktadır.

Serbest Tüketici Sayısı Artacak!

Elektrik tedarikçilerini seçmek,

İstemedikleri sözleşmelerden caymak,

Deneme sürelerinden istifade etmek gibi artılara sahip olmaktadır.

Vatandaşlar içina müjde şeklinde haberler yapılmıştır. Bu durumun nedeni ise serbest tüketici olmak için fatura alt limitlerinin güncellenmesidir. Zira eskiden 80’li rakamlarda olan alt limitler 2021 yılı için 75 TL olarak belirlenmiştir. Böylelikle faturası 75 TL ya da üzerinde gelen vatandaşlar serbest tüketici olabilecektir. Serbest tüketiciler;

Vatandaşların serbest tüketici olma avantajlarından devlet de istifade edecektir. Zira sistem sayesinde milyonlarca TL tasarruf elde edilmesi beklenmektedir. Beklentiler arasında alt limitlerin düşürülmesine bağlı olarak serbest tüketici sayısının artacağı da bulunmaktadır.

Devletten Fatura Desteği Geldi!

Fatura ödemelerinde sıkıntı yaşayan vatandaşlar devlet fatura desteğinden istifade edebilmektedir. Fatura desteğinde ihtiyaç sahibi olan ailelere öncelik verilmektedir. Bu sayede özellikle salgın döneminde herkes evde iken temel ihtiyaç kalemleri el altında olabilecektir. Yardımlar;

Elektrik faturası,

Su faturası,

Doğalgaz faturası üzerinde yoğunluk kazanmaktadır.

Fatura desteklerinde farklı bir adım da telekomünikasyon firmalarından gelmiştir. Bilindiği üzere öğrenciler derslerini EBA üzerinden yürütmektedir. Bu da çoğunlukla internet bağlantısını gerekli kılmaktadır. Firmalar, kullanıcılarına EBA üzerinde değerlendirilmek üzere 8 GB internet hediye etmektedir. Böylelikle sadece faturalara değil eğitime de destek sağlanmaktadır.

Askıda Fatura da belediyeler tarafından başlatılan destek sistemlerinden biridir. Uygulama ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesince uygulanmıştır. Sitede, ihtiyaç sahipleri faturalarını internete yükselmemektedir. Hayırseverler de online olarak faturaları aynı sistem üzerinden ödemektedir.

Fatura Desteğinden Nasıl Faydalanılacak?

Salgın kapsamında gelmiş olan fatura desteklerinden ihtiyaç sahibi herkesin istifade edebilmesi istenmektedir. Bu neden yüzünden fatura destek başvurusu bireysel olarak yapılmaktadır. Vatandaşlar ana yardım başvurularını e-devlet üzerinden yapabilmektedir. Ancak sisteme erişim imkânı olmayanlar;

Belediye,

Kaymakamlık,

Valilik

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma kurumlarından destek alabilmektedir.

İsmi geçen kurumlar aynı zamanda nakit ya da gıda yardımları da yapmaktadır. Böylelikle salgın kapsamında ihtiyaç sahibi olan vatandaşların mağduriyetleri giderilmiş olmaktadır. Tabi tüm yardımların alınabilmesi için incelemelerden geçilmiş olması lazımdır. Düzenli geliri olanlara, sigortalı işine devam edenlere adaletli hareket edilmesi açısından yardım yapılmamaktadır.