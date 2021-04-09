Facebook ve Instagram Çöktü Mü? 9 Nisan Cuma

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram,  kullanıcıları  tarafından  şu anlık kullanılamıyor. Kullanıcılar Instagram'a ne olduğunu ve ne zaman düzeleceğini merak ediyor.

Facebook ve Instagram Çöktü Mü? 9 Nisan Cuma

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram,  kullanıcıları  tarafından  şu anlık kullanılamıyor. Canlı yayın,  hikaye,  fotoğraf,  mesajlaşma  gibi birçok anlık işlemlerin yapılabildiği sosyal medya uygulamasına  şu anlık giriş yapılamıyor.

Dünya çapında milyonlarca  kullanıcı  bulunan Instagram’a  giriş yapılamıyor.

 Popüler uygulama Instagram 9 Nisan saat 00.32 tibariyle  giriş yapmak  isteyen kullanıcılar tarafından kullanılamadı. Instagram kullanıcıları,  Instagram'a girdiklerinde problem ile karşılaşması sonucu Instagram'a ne olduğu  konusunda meraklanmaya başladı. Milyonlarca  insanın kullandığı,  hikaye,  anlık fotoğraf,  mesajlaşma,  canlı yayın  gibi  özellikleri bulunan Instagram  ani  bir Şekilde kimse tarafından kullanılmaya başladı bu durum insanları meraklandırdı  ve akıllara Instagram Çöktü mü?  Sorusunu da  getirdi. Instagram kullanıcıları internette, Instagram  çöktü mü Instagram’a  ne oldu, Ne zaman düzelecek ?  Sorularını aratmaya başladı.

Instagram,  çöktü.  Durumun ne zaman düzeleceğini ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamakla beraber.  Kullanıcılar,  bir an önce Instagram'ın  düzelmesini bekliyor.  

Facebook ve Instagram Çöktü Mü?

Konuya ilişkin  yetkililer tarafından herhangi bir açıklama gelmese de,   Twitter'da çok sayıda kullanıcı, ‘’ Instagram Çöktü mü?’’  ya da  ‘’Facebook  çöktü’’  paylaşımları  yaptı.  9 Nisan gece yarısı itibariyle,  girilemeyen Instagram ve Facebook  sadece Türkiye'de değil dünya çapında yaşanılıyor.  Geçici bu sorun en kısa zamanda yetkililer tarafından düzeltilecektir.  Instagram'a giren kullanıcılar ‘ akış yenilenemedi’ sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021, 00:54
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