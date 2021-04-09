Facebook ve Instagram Çöktü Mü? 9 Nisan Cuma

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıları tarafından şu anlık kullanılamıyor. Canlı yayın, hikaye, fotoğraf, mesajlaşma gibi birçok anlık işlemlerin yapılabildiği sosyal medya uygulamasına şu anlık giriş yapılamıyor.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı bulunan Instagram’a giriş yapılamıyor.

Popüler uygulama Instagram 9 Nisan saat 00.32 tibariyle giriş yapmak isteyen kullanıcılar tarafından kullanılamadı. Instagram kullanıcıları, Instagram'a girdiklerinde problem ile karşılaşması sonucu Instagram'a ne olduğu konusunda meraklanmaya başladı. Milyonlarca insanın kullandığı, hikaye, anlık fotoğraf, mesajlaşma, canlı yayın gibi özellikleri bulunan Instagram ani bir Şekilde kimse tarafından kullanılmaya başladı bu durum insanları meraklandırdı ve akıllara Instagram Çöktü mü? Sorusunu da getirdi. Instagram kullanıcıları internette, Instagram çöktü mü Instagram’a ne oldu, Ne zaman düzelecek ? Sorularını aratmaya başladı.

Instagram, çöktü. Durumun ne zaman düzeleceğini ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamakla beraber. Kullanıcılar, bir an önce Instagram'ın düzelmesini bekliyor.

Facebook ve Instagram Çöktü Mü?

Konuya ilişkin yetkililer tarafından herhangi bir açıklama gelmese de, Twitter'da çok sayıda kullanıcı, ‘’ Instagram Çöktü mü?’’ ya da ‘’Facebook çöktü’’ paylaşımları yaptı. 9 Nisan gece yarısı itibariyle, girilemeyen Instagram ve Facebook sadece Türkiye'de değil dünya çapında yaşanılıyor. Geçici bu sorun en kısa zamanda yetkililer tarafından düzeltilecektir. Instagram'a giren kullanıcılar ‘ akış yenilenemedi’ sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2021, 00:54