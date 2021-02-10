EYT Kabul Edilirse Kimler Emekli Olacak? 2021 EYT Son Dakika Gelişmeleri

EYT çıkması birçok vatandaşımız tarafından sabırsızlıkta bekleniyor. Haliyle ETY dair son dakika haberleri de oldukça sık aranmamakta. Peki son gündem nedir? EYT çıkarsa kimler emekli olmak hakkı kazanacak. Son dakika gelişmeler ve detaylar haberimizde.

EYT yani birçok vatandaşımız emekli olmak için günlerini ve primlerini doldursa da yaşa takıldığı için emekli olmamakta. Hükümet ise bu konuyla ilgili bazı çalışmalar yürütse de bu konu da henüz vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek bir gelişme yaşanmış değil.

Birçok vatandaşımız yasanın çıkmasını böylece emekli olmayı bekliyor. Peki yasa çıkınca yer günlerini doldurmuş, primlerini tamamlamış herkes maaş alabilecek mi?

8 Eylül 1999 yılında çıkına yasa ile emekli olmak için sadece prim gün sayısı ve yıl haricinde bir de yaş koşulu getirilmişti. Bunlar birlikte prim gün sayılarını dolduran vatandaşlarımız yaşlarını doldurmadan emekli olmaya hak kazanmıyor. Yasayla birlikte gelen yaş sınırı ise erkekler için 60 kadınlar içinse 58 olarak belirlendi.

Yaş sınırının gelmesi ile de birçok vatandaşımız prim günlerini doldursa da emeklilik hakkını kazanamadılar. Peki ya EYT herkesin beklediği gibi meclisten geçerse ne olacak? Herkes emekli olabilecek mi?

EYT EĞER YÜRÜRLÜĞE GİRERSE

Eğer herkesin beklediği gibi EYT yürürlüğe girerse 1999 yılı öncesinde sigortaya başlamış olan vatandaşlarımız da yaş sınırları şu şekilde olacak;

9 Eylül 1891 ve 23 Mayıs 1984 arası için hizmet süresinden aranan yıl 20, yaş kararı 40 ve prim günü ise 5 bin olmalı

1984- 1985 içinde ise yine hizmet süre 20 olsa ya da 41’e çıkmakta ve prim günü de 5 bin

1985- 1986 arasında sigortaya girenler içinse hizmet süresi 20 yıl yaş 42 ve prim de 5075 olmalı.

Bu şekilde yıl geçtikçe yaş sınırı da geçmekte. Primler de artmakta. 1986 ve 187 yılı için prim 5150 ve yaş 43 olurken 1987 be 1988 içinse yaş 44 be prim de 5225 olmalı.

1988- 1989 içinse yaş 45 ve prim de 5300 olmalı. 1989-1990 için yaş 46 ve prim 5375, 1995-1996 içinse 52 yaş ve 5825 prim günü olmalı.

1996-1997 yılında ise aranan yaş şartı 53 ve prim 5900.

8 Eylül 1999 içinse hizmet yılı 20, yaş 56 ve prim de 5978 olmalıdır.

Hükümet ise bu konuya olumlu yaklaşmasa da birçok sivil örgütler ve dernekler tarafından görüşmeler devam etmektedir. Bizler de sizler için EYT son dakika haberlerini sitemizden paylaşmaya devam edeceğiz