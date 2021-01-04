Exxen Üyelik İptali Nasıl Yapılır? Exxen Hesap Kapatma İşlemleri

Exxen üyelik iptali işlemleri bu haftanın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor.Acun Ilıcalı'nın 900 milyon lira yatırımla hayata geçirdiği yeni dijital televizyon projesi Exxen ilk hafta ücretsiz olarak kullanıcıların hizmetine sunuldu. Sosyal medya fenomenlerinden, usta oyunculara kadar birçok içeriğin yer aldığı Exxen platformu şuan tüm Türkiye'de ücretsiz olarak kullanılıyor. 7 Ocak tarihi itibariyle ise ücretsiz kullanım süresi dolacak ve kullanıcıların kredi kartlarından minimum 9,90 TL üyelik ücreti çekilecek. Reklamsız izleme seçeneğiyle bu tutar 19,90 TL, yıllık üyelik ücretleriyle 100 liraya kadar çıkabiliyor. Yayın hayatına başladığı ilk günde aşırı talep doğrultusunda çökme ve kapanmalar yaşayan Exxen, birçok kullanıcı için hayal kırıklığı oldu. Yaşanan sorunların ardından açıklama yapma gereği duyan Acun Ilıcalı, vatandaşlarımızdan anlayış beklediğini dile getirmişti.

EXXEN ÜYELİK İPTALİ / HESAP KAPATMA

Platforma yeni üye olan kişilere ilk hafta ücretsiz kullanım imkanı sunulsa da, kredi kartı bilgilerinin girilmesi istenmişti. İlk hafta ücretsiz kullanım sonrasında üyelerin kredi kartlarından tahsilat gerçekleştirilecek. Platformu deneyip beğenmeyen, üyeliğini iptal etmek, hesabını kapatmak isteyenler ise bu işlemleri nasıl yapacağını araştırmaya başladı. Hesap kapatma işlemlerinde ise bazı belirsizlikler vatandaşlarımızın aklını karıştırıyor. Kredi kartı bilgilerini değiştirme bölümünün olmaması, hesap kapatma işlemlerinde ki belirsizlikler kullanıcıların aklında soru işaretlerine neden oluyor. İsterseniz hep birlikte bu işlemleri nasıl yapabileceğimizi hep birlikte inceleyelim;

Exxen resmi internet sitesi üzerinden kişilsel kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizle oturum açınız. exxen.com Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan aşağı yönlü ok işaretine tıklayarak Profilim bölümüne giriş yapınız. Sağ en alt bölümde bulunan Profilimi Sil seçeneğine tıkladıktan sonra karşısınıza gelen ekrana şifrenizi girmeniz ve işlemi onaylamanız gerekmektedir. Hesap kapatma işlemlerinde bu yöntemin yeterli olmadığı yönünde tartışmalar devam etmektedir. Bu yüzden aşağıdaki yöntemi de gerçekleştirerek hesap kapatma işlemlerinizin yüzde 100 gerçekleştiğinden emin olabilirsiniz! Sağ üst bölümden Yardım bölümüne tıklayınız. Sayfanın en alt bölümünde bulunan Canlı Sohbeti Başlatın bölümüne tıkladıktan sonra Kategori bölümünden Üyelik Bilgisi seçeneğini işaretleyiniz. KVKK metnini okuduğunuzu onaylayın ve görüşmeyi başlatın. İsim, soyisim, telefon numarası ve şikayetinizi anlatan bölümleri tamamladıktan sonra talebiniz müşteri hizmetlerine iletilir.

Bu adımları tamamladıktan sonra Exxen üyelik iptali ve hesap kapatma işlemlerinizi %100 olarak tamamlamış olursunuz. Platformun yeni kurulmuş olması, sebebiyle bazı hataların bulunduğunu aşikardır. Önümüzdeki günlerde bu eksiklerin giderileceği, hesap kapatma işlemleri için daha detaylı bir çalışmanın yapılacağı ve altyapı servislerinin güncelleneceği tahmin ediliyor.

Kredi Kartına Dikkat!

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Exxen üyeliği çalınan birçok vatandaş olduğu ortaya çıktı. Bu kişilerin hesaplarının Exxen platformundaki bir açık yüzünden mi, yoksa kişisel güvenlik zaafiyetlerinden dolayı mı hesaplarının çalındığı bilinmiyor. Kredi kartı bilgilerinizin barındırıldığı Exxen platformunun size bir risk teşkil etmemesi için, bu tarz platformlarda sanal kart özelliğini kullanarak harcama yapmanız kişisel güvenliğiniz için oldukça önemli olacaktır. Sizde yorum, tecrübe ve görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayınız.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 17:32