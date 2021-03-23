Exxen Leyla ile Mecnun Ne Zaman Başlayacak? Acun Ilıcalı Eski Kadroyu Exxen'e Taşıyor

Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda en büyük yatırımı olan Exxen'i hayata geçirdi. Yaklaşık 900 milyon lira gibi bir yatırımla hayata geçen Exxen, ilk hafta ücretsiz olarak kullanıcılarına hizmet veriyor. Platformun reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki farklı üyelik seçeneği bulunması kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. 1 Ocak tarihinde hizmete giren Exxen, duyurusunun yapılmasıyla birlikte çökmüş, ilk günden hayal kırıklığı yaratmıştı. Üstüne üstlük içerik çeşitliliğinde yaşanan sorunlarla birlikte Exxen platformu beklentinin altında kalmıştı. Sosyal medya üzerinde yer alan yorumlara göre kullanıcıların çoğunluğu sevdiği bir veya iki program için Exxen üyeliğine devam ediyor. Bugün gelen bir haber ise Exxen'e üye olmayanları bile üye yapacak cinstendi. Acun Ilıcalı milyonların beğeniyle izlediği efsane dizi için kolları sıvadı.

LEYLA İLE MECNUN EXXEN

Acun Ilıcalı'nın Sihirli Annem sonrasında Leyla ile Mecnun dizisi için harekete geçtiği konuşuluyor. Kulislerde konuşulan bilgiye göre TRT1 ekranlarında yayınlanan Leyla ile Mecnun kadrosunun tamamen aynısı Exxen platformunda yer alacak. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü yer alacak. Oyuncu kadrosunda ise Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonat yer alacak.

Leyla ile Mecnun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak sorusunu merak eden okurlarımız için çekimlerin yaz aylarında başlayacağı ifade ediliyor. Tahmini olarak 2021 Ekim-Kasım aylarında Leyla ile Mecnun yeni bölümleri Exxen'de karşımıza çıkabilir. Dizinin yeniden başlayacağı iddiaları sosyal medya gündemine bomba gibi oturdu. Dizi flaş bir final kararı almış ve yüksek hayran kitlesi hayal kırıklığına uğramıştı. Hükümeti eleştiren ifadeler yüzünden diziye zorla final kararı aldırıldığı ifade ediliyordu.

Final kararı sonrasında herkesi üzüntüyle ekran başında bırakan dizi önümüzdeki aylarda yeni bölümleriyle karşımıza çıkacak. Mecnun, İsmail Abi, Erdal Bakkal, İskender abzürt komediyle tüm Türkiye'yi güldürmeye devam edecek.