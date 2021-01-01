Exxen çöktü mü? Yeni platform Exxen kapandı mı neden girilmiyor?

Exxen neden girilmiyor? Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'e milyonlarca kişi akın etti ancak üyelik sonrasında üyeler içerikleri izleyemiyor. Binlerce kişi Exxen'e neden giremiyorum sorusunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Acun Ilıcalı bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında Exxen dijital televizyon programının hizmete açıldığının duyurusunu yaptı. Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağının da olmasıyla evinde oturan milyonlarca kişi bir anca yeni platforma üyelik ve kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Üyelik sonrasında aşırı yoğunluk nedeniyle ise platform çöktü!

EXXEN ÇÖKTÜ MÜ?

Yoğunluğa bağlı olarak Exxen platformu kısa süreliğine kapandı. İzleyiciler yeni içerik, dizi ve showları izlediği sırada platform sunucularında arza meydana geldi. Yaşanan durum sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

Exxen'e kayıt olmak isteyen vatandaşlarımız için 1 haftalık ücretsiz deneme süresi sunuluyor. Bu sürenin ardından ise aylık 9.90 TL ücret karşılığında vatandaşlarımız platformu kullanmaya devam edebilecekler.

Exxen kapandı mı? Exxen neden giremiyorum? Exxen dizilerini izleyemiyorum diyenler Twitter üzerinden eleştirilerine devam ederken, sunucu kaynaklı sorunların kısa sürede içinde çözüleceği tahmin ediliyor. Yeni dijital televizyon programı bünyesinde 25'ten fazla projeyi barındırıyor. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Exxen platformunda bulunan dizilerin ve showların yurt dışı pazarında tanıtımlarını da ilerleyen süreçte gerçekleştireceklerini belirtti.