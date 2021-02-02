Exxen Boykot Etiketiyle Galatasaray Taraftarları Exxen'i Boykot Ediyorlar

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital televizyon projesi Exxen 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. 750 milyon liralık dev yatırım için Acun Ilıcalı hayatının en büyük sınavlarından birtanesini veriyor. Yüksek yatırımla hayata geçirilen platform ilk hafta ücretsiz olmak üzere aylık 9,90 TL üzerinden üyelerine hizmet vermektedir. Exxen için bu yaşanan durum ise Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Galatasaray taraftarları Exxen için boykot başlattı.

EXXEN BOYKOT EDİLİYOR

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi sonrasında basında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Acun Ilıcalı'nın transferde önemli rolleri olduğu belirtilmişti. Yaşanan bu durum ise Galatasaray taraftarlarını kızdırdı. Bu akşam Twitter üzerinden #exxenboykot hashtagi açan sarı-kırmızılı taraftarlara birçok kesimden destek geldi. Sadece birkaç saat içerisinde konu hakkında 20 binden fazla tweet atıldı. Mesut Özil transferi sonrasında Acun Ilıcalı birçok kullanıcıyı kaybetmiş gibi görünüyor. Twitter üzerinden boykoy çağrısı hakkında paylaşılan içeriklerden bazıları şu şekilde:

Galatasaray taraftarlarını sinirlendiren Acun Ilıcalı hamlesinde TV8 ve Exxen boykot ediliyor. Mesut Özil transferinde ara bulucu olan Acun Ilıcalı bu hareketi sonrasında Galatasaray taraftarını oldukça kızdırmış gibi görünüyor. Büyük yatırımlarla hayata geçirilen Exxen platformu, bu boykot sonrasında önemli bir kullanıcı kaybetti. Yaşanan boykot olayı TV8 ve Exxen platformlarının gelirlerini ne şekilde etkileyecek hep birlikte önümüzdeki günlerde bekleyip göreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021, 00:34